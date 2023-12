Blob, domenica sera il ‘racconto fiume’ del 2023. Un appuntamento divenuto tradizione

Il 31 dicembre alle 23.35 tradizionale appuntamento con Blob. Al centro del racconto ci saranno gli eventi eccezionali che hanno tenuto banco negli ultimi dodici mesi, come la terribile guerra in Palestina

Prima il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, poi dalle 23.35 il racconto fiume del 2023 ad opera di Blob. Due tradizioni, due appuntamenti fissi, che si ripeteranno anche domenica sera. Lo speciale del programma di Rai3 si intitolerà “Non c’è nessuno, tranne noi mostri”, mentre nel 2022 la dicitura scelta fu “I sopravvissuti”.

Al centro del racconto ci saranno gli eventi eccezionali che hanno tenuto banco negli ultimi dodici mesi, come la terribile guerra in Palestina scoppiata lo scorso ottobre, che ha sconvolto ancora di più il panorama internazionale già afflitto da mille altri cronici conflitti. E poi la politica italiana in fermento e le emergenze climatiche che hanno inevitabilmente influenzato la nostra quotidianità e, di riflesso, quella dell’universo mediatico.

Non saranno ovviamente trascurati i momenti di maggiore leggerezza che si mescoleranno alle questioni più serie, con l’attenzione che verrà inevitabilmente rivolta a Giorgia Meloni, ai ministri del governo, ai fuori onda di Andrea Giambruno, alle polemiche sanremesi e alle vicende drammatiche come l’alluvione in Emilia Romagna e l’omicidio Cecchettin.

Sempre Blob, sabato 30 dicembre, dedicherà invece un’intera puntata ai settant’anni della Rai. Con 70Tv l’obiettivo è quello di raccontare con moltissime sequenze del nostro cinema dove la televisione è protagonista, la relazione tra gli italiani e la tv, con quel fascino, tutt’altro che discreto, che il piccolo schermo esercita tuttora sull’immaginario popolare collettivo.