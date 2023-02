Amadeus rassicura la stampa di Sanremo 2023: quella di Blanco sul palco dell’Ariston non è stata una gag riuscita male. Il dubbio è stato sollevato da Luca Dondoni de La Stampa nella conferenza stampa del giorno dopo: le rose sul palco, Morandi già pronto con la scopa in mano, il video del brano – L’isola delle rose – che termina proprio con Blanco che prende a calci le rose ha fatto sospettare che fosse tutto già predisposto e organizzato. Ma Amadeus smentisce: non c’era nulla di preparato, per quanto l’esibizione prevedesse qualche momento di spettacolo ad effetto. Niente di quanto è avvenuto.

“No, non c’era nulla di preparato. Sapevo che l’esibizione avrebbe previsto alcune cose, come qualche calcio ai fiori perché quella canzone ha una storia e quell’elemento ne fa parte; mi avevano detto che avrebbe potuto rotolarsi sul palco, fare qualcosa con la batteria, insomma sapevo che qualcosa sarebbe potuto succedere. Quanto è poi avvenuto non era assolutamente previsto. Non era una gag”

specifica il direttore artistico. Che ha poi aggiunto cosa è successo dietro le quinte:

“Dietro al palcoscenico c’è una specie di sgabuzzino, molto piccolo e molto affollato: dal monitor non si capisce bene cosa succede sul palco, soprattutto si sente male. Non ho capito subito cosa stesse succedendo e cosa stesse dicendo Blanco. Anche con Morgan e Bugo non capii subito cosa stava succedendo. A un certo punto mi hanno spinto in scena”.

Il direttore artistico fa poi sapere di aver sentito il cantante dopo quanto successo e di aver ricevuto le scuse:

“Riccardo mi ha chiamato, era dispiaciutissimo. Lui ha sbagliato, lo sa lui per primo. Io dico che quando ci sono problemi tecnici si alza la mano e si ricomincia. Evidentemente quel momento di rabbia lo ha scatenato sui fiori, non penso lo abbia fatto per mancanza di rispetto. Lui non ha chiesto di essere capito, ma di essere perdonato. Accetto le scuse con serenità“0.

A chi in conferenza stampa chiede una sorta di DASPO per il cantante – tipo una decina di anni di bando da Sanremo e un codice comportamentale più stringente per la Rai – Amadeus risponde piuttosto netto che no, non ci sarà:

“Io non me la sento di bandire qualcuno da qualcosa. Dieci anni di punizione mi sembrano un po’ troppi… Conosco Riccardo da due anni ormai, da quando ne aveva 18 e ho sempre incontrato un ragazzo disponibile, educato, professionale… Si è scusato. Andiamo avanti”.

Da Federica Lentini, vice direttrice dell’Intrattenimento Prime Time, arriva sempre in conferenza stampa la spiegazione a quanto successo a Blanco sul palco:

“A Blanco è stato assegnato un ricevitore sbagliato, ecco perché non riceveva il segnale audio; neanche dalla regia audio avrebbero potuto fare nulla. C’è stato un errore tecnico di consegna dell’ear monitor”.

A maggior ragione se si fosse fermato si sarebbe potuto rimediare senza drammi.