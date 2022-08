In ambito musicale, Blanco è sicuramente uno dei protagonisti quest’anno. Il 2022, per lui, ha confermato il successo iniziale, grazie al trionfo -insieme a Mahmood- al Festival di Sanremo, alla partecipazione all’Eurovision Song Contest con “Brividi” e al tour sold out “Blu Celeste”.

Prima di allora, Blanco aveva già conquistato le classifiche con i singoli e l’album di debutto “Blu Celeste”. Ecco qualche dato ottenuto ancora precedentemente alla sua vittoria del Festival. Brividi è risultato il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita. Un record che si è aggiunto al più alto debutto di sempre per una canzone italiana in posizione #5 nella classifica global della piattaforma, oltre alle #1 posizioni nelle classifiche di tutte le piattaforme digitali e l’esordio al primo posto nella classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti in Italia. Il suo album di debutto, “Blu Celeste”, pubblicato il 10 settembre 2021, era stato certificato triplo disco di platino con oltre 370 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e 160 milioni di views su YouTube.

In meno di un anno, a febbraio 2022, poteva vantare già 28 dischi di platino, 7 dischi d’oro e più di 1 miliardo di streaming totali. Blanco è il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti e il secondo artista del 2021 più ascoltato su Spotify. Dopo aver pubblicato i brani “Belladonna” (adieu), “Notti in Bianco” e “Ladro di Fiori” il giovane cantautore ha conquistato il grande pubblico grazie alla collaborazione con MACE e Salmo per il singolo “La Canzone Nostra” brano che ha dominato per sette settimane la classifica Fimi / GfK.

Nelle classifiche Fimi di metà anno, Blanco è al primo posto -da gennaio a giugno 2022- proprio grazie a “Brividi”. E negli album, invece, si posiziona al secondo gradino con “Blu celeste”, battuto solamente da Rkomi con “Taxi driver”. Medaglia d’oro e d’argento nei primi sei mesi dell’anno.

E in questi mesi, Blanco, con il suo “Blu celeste” tour, sta continuando a macinare sold out e biglietti esauriti. Le prime date annunciate sono state spesso raddoppiate proprio per la grande richiesta del pubblico. Ecco la situazione dei concerti e delle date annunciate a febbraio:

Pochi giorni fa, di fronte al grande successo ottenuto nelle due date all’Ippodromo delle Capannelle, a Roma, Blanco ha fatto salire sul palco suo padre, per omaggiarlo con applausi e un abbraccio virtuale da parte del pubblico presente. E, via Instagram, lo ha ringraziato per il supporto e chiesto scusa per quello che doveva ancora farsi perdonare…