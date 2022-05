Black Mirror 6 prossimamente su Netflix, la nuova stagione avrà più episodi?

Torna Black Mirror. La notizia è trapelata nelle ultime ore attraverso il sito americano Variety, sempre molto informato sulle produzioni di cinema e serie tv.Netflix con Charlie Brooker autore della saga antologica distopica, starebbero lavorando a nuovi episodi. Mancano ancora le conferme ufficiali sia da parte della piattaforma di streaming che dello stesso autore, ma il progetto non è in discussione: avremo prossimamente nuovi episodi di Black Mirror.

Sono passati ormai 3 anni dalla quinta stagione di Black Mirror ma il formato antologico con episodi costruiti ciascuno intorno a una storia dipendente, rende la serie non soggetta alle inevitabili scadenze produttive di ordini e rinnovi. Ogni episodio ha un soggetto diverso, attori diversi, location diverse, quindi non ci sono vincoli da mantenere e contratti da rispettare. Allo stesso modo questa struttura rende complesso anche il rinnovo, perchè è necessario trovare sempre nuove idee, ingaggiare nuovi attori, allestire nuovi set.

Due anni fa a maggio del 2020 Charlie Brooker aveva allontanato l’idea di una sesta stagione “non so che stomaco servirebbe per delle storie che riguardano società che cadono a pezzi, quindi non ci sto lavorando” aveva spiegato a RadioTimes. A complicare lo sviluppo di una sesta stagione ci sono state anche ragioni societarie. Infatti dopo la quinta stagione di Black Mirror Brooker e la sua partner Annabel Jones hanno lasciato la società di produzione House of Tomorrow di proprietà di Endemol Shine Group dando vita a una casa di produzione indipendente, Broke and Bones.

Netflix ha investito nella nuova società stringendo un accordo di cinque anni da 100 milioni di dollari, ma i diritti di Black Mirror sono rimasti a House of Tomorrow, quindi a Endemol Shine Group che nel frattempo nell’estate del 2020 è stata acquistata da Banijay Group. Quindi per poter fare una nuova stagione di Black Mirror era necessario un accordo tra le varie parti.

Come sarà la nuova stagione di Black Mirror?

Non ci sono dettagli o indiscrezioni sulle storie che saranno raccontate nei nuovi episodi di Black Mirror 6, ma sicuramente la realtà avrà fornito diversi spunti da cui partire alla coppia Brooker-Jones. Secondo Variety si stanno firmando accordi con attori e attrici ma tutto è avvolto dal più stretto riserbo.

La sesta stagione di Black Mirror potrebbe avere più episodi rispetto alla quinta, che ne ha avuti soltanto 3 (qui la nostra recensione), ma sembra che avranno un approccio ancor più cinematografico dei precedenti e ciascun episodio sarebbe considerato come un film singolo, seppur parte di un’unica collezione. Una linea iniziata con il passaggio della serie a Netflix a partire dalla terza stagione, con l’arrivo di un budget più alto e l’ingaggio di attori e attrici importanti.