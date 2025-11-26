Bitter Sweet- Ingredienti d’amore: tutti gli episodi da rivedere

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore è tra le soap made in Istanbul di maggiore successo. Ha ottenuto un riscontro positivo anche in Italia dove ha debuttato nel 2019 e ha ottenuto un vasto seguito di pubblico. Protagonisti della serie Özge Gürel, che interpreta Nazil studentessa e giovane cuoca molto ambiziosa, e un giovanissimo Can Yaman che veste i panni di Ferit Aslan, un facoltoso uomo d’affari, pignolo e preciso, impegnato con il nipote: il piccolo Bulut (Alihan Türkdemir). La narrazione è emozionante, tocca il cuore dei telespettatori e non è priva di colpi di scena.

Nazil e Ferit si incontrano per caso. Lei ha bisogno di un lavoro, deve affrontare diverse spese di famiglia, e si fa assumere da Ferit come cuoca e collaboratrice domestica. In casa conosce Burut con cui crea subito un legame speciale. I genitori del bambino sono stati uccisi e ora di lui si occupa lo zio. Inizialmente i rapporto tra Ferit e la giovane cuoca sono tesi, ma in seguito prendono una piega diversa e i due si innamorano. Prima di stare insieme devono però affrontare una serie di vicissitudini che metteranno a dura prova i loro sentimenti.

Nella narrazione si intrecciano altre storie e sono presenti diversi personaggi che animano in modo vivace la trama della dizi turca che è caratterizzata da nuovi amori, passioni e intrighi, oltre che da una serie di tradimenti. Özge Gürel e Can Yaman sono due attori turchi molto popolari anche all’estero: Yaman è il protagonista di Sandokan, neo fiction che presto debutterà presto su Rai Uno. Özge Gürel è legata da diverso tempo con Serkan Cayoglu, conosciuto sul set Cherry Season.

Bitter Sweet- Ingredienti d’amore dove rivedere la soap

Bitter Sweet- Ingredienti d’amore è composta da 26 episodi di 95 minuti circa ognuno. In Italia gli episodi sono diventati 80, la suddivisione è stata attuata per adeguare la soap turca ai palinsesti Mediaset. A differenza d’altre dizi Bitter Sweet non ha avuto una seconda stagione, ma grazie a Mediaset la serie si può rivedere in streaming.

Le puntate di Bitter Sweet sono visibili sul sito di Mediaset Play. Intanto i telespettatori sono in attesa di vedere Can Yaman nel ruolo di Sandokan. L’attore turco è molto amato in Italia e spesso è stato protagonista del gossip.

Can Yaman è di nuovo single? Le dichiarazioni dell’attore

Dopo aver monopolizzato le pagine della cronaca rosa ufficializzando la relazione con Sara Bluma, l’aitante attore turco ha rivelato la fine della relazione: “Le follie di vent’anni non le fai più. Cresci, diventi un’altra persona. Oggi cerco la semplicità, la casa, la tranquillità. In amore conta come stai tra le quattro mura: se riesci a passare tre mesi in casa con qualcuno e ridere ogni giorno, allora è la persona giusta”.

L’attore ha poi aggiunto che non si sente molto a suo agio quando nell’interviste parla del suo privato, tuttavia oggi è concentrato sul suo lavoro ed è entusiasta di essere parte di un progetto come Sandokan che ha un cast internazionale.