Bianca Guaccero guarda Ballando con le stelle: la reazione al ballo di Pernice e Francesca Fialdini

Dopo il successo ottenuto durante la scorsa edizione, Bianca Guaccero si trova adesso a guardare da lontano il compagno Giovanni Pernice.Bianca Guaccero ha seguito con grande entusiasmo la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle, condividendo emozioni e sostegno sui suoi social. La conduttrice di Bitonto, trionfatrice nella scorsa stagione del programma,

Dopo il successo ottenuto durante la scorsa edizione, Bianca Guaccero si trova adesso a guardare da lontano il compagno Giovanni Pernice.

Bianca Guaccero ha seguito con grande entusiasmo la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle, condividendo emozioni e sostegno sui suoi social. La conduttrice di Bitonto, trionfatrice nella scorsa stagione del programma, ha trovato infatti l’amore nel maestro di ballo palermitano Giovanni Pernice, suo compagno e collega.

La partecipazione della conduttrice a questa edizione di Ballando con le Stelle, pur non essendo in gara, è già diventata simbolo di sostegno autentico. L’affetto mostrato sui social ha rafforzato l’immagine della coppia, confermando come sentimenti e professionalità possano armonizzarsi anche nel difficile contesto televisivo.

La reazione di Bianca Guaccero

Accanto a Giovanni Pernice, storico maestro di Ballando con le Stelle, quest’anno c’è Francesca Fialdini, altro volto noto della televisione italiana. Nel frattempo, Bianca Guaccero ha dedicato una serie di scatti, mostrando sostegno sincero e affetto profondo per la coppia in sfida, durante la trasmissione televisiva.

Tra le storie, Bianca ha condiviso un’immagine della coppia in bianco e nero con un messaggio incoraggiante: «Con te sempre e per sempre! Vola amore!». In un’altra storia, invece, davanti alla televisione insieme alla sua barboncina, ha chiesto ai follower se erano pronti a sostenere Giovanni Pernice e Francesca Fialdini.

Infine, la conduttrice ha pubblicato una lunga dichiarazione di orgoglio per il lavoro svolto dal ballerino nelle prime tre settimane di allenamenti e prove complicate. Ha sottolineato come Pernice, anche nei momenti di fatica estrema, riesca a donare energia agli altri, motivando chi lo circonda con passione e dedizione costanti.

La risposta del ballerino non si è fatta attendere, ha ringraziato la sua compagna con parole affettuose, confermando il legame profondo e l’amore reciproco. Il messaggio di Bianca Guaccero ha ottenuto immediato riscontro dai follower, che hanno apprezzato la spontaneità, la vicinanza e l’attenzione verso il compagno.

Questo scambio affettuoso tra conduttrice e ballerino dimostrando come l’amore e il lavoro possano convivere perfettamente anche nel mondo dello spettacolo, basta volerlo. In aggiunta, molti fan hanno commentato quanto sia bello vedere una coppia così affiatata anche nel contesto competitivo di una trasmissione televisiva così seguita.

Bianca ha continuato a incoraggiare Pernice anche nei giorni successivi, condividendo storie e post pieni di entusiasmo, sottolineando i progressi raggiunti e l’impegno costante del ballerino. Un sostegno continuo quello di Bianca per Giovanni, che stavolta potrebbe dedicarle anche l’eventuale vittoria a fine programma.