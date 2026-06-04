Chi è Fabio Maria Damato? Dalla laurea alla Bocconi al successo con Chiara Ferragni, fino al divorzio lavorativo e alla verità detta a Selvaggia Lucarelli.

Chi è l’ex braccio destro di Chiara Ferragni: età, studi, carriera e vita privata di Fabio Maria Damato

Nato a Barletta, in Puglia, Fabio Maria Damato si è trasferito a Milano per frequentare la prestigiosa Università Bocconi, dove ha conseguito la laurea in Economia Aziendale nel 2008.

Prima di diventare il fulcro dell’impero digitale più famoso d’Italia, ha costruito una solida carriera nel giornalismo di settore, lavorando come fashion editor per Class Editori e per il Corriere della Sera, oltre a firmare testi di moda per la rivista Amica.

Il grande salto avviene a maggio del 2017, quando entra ufficialmente a far parte del team di The Blonde Salad, la società nata dall’omonimo blog di Chiara Ferragni. In pochi anni, Damato scala le gerarchie interne fino a diventare General Manager di TBS Crew Agency e della Chiara Ferragni Collection, consolidando la sua posizione anche come membro del Camera Moda Fashion Trust.

Più che un semplice dipendente, per l’influencer è stato un confidente e la mente strategica dietro ai suoi successi commerciali e d’immagine. C’è la sua firma, infatti, sull’iconico “occhietto cigliato“, stemma del brand, e persino sul celebre slogan “Pensati libera“, sfoggiato sul palco del Festival di Sanremo. Nella serie targata Prime Video The Ferragnez, la stessa Ferragni lo descriveva così: “È il mio braccio destro, sinistro, tutto. Mi aiuta in qualsiasi attività lavorativa”.

Il “Pandoro-gate”, le tensioni con Fedez e il definitivo divorzio lavorativo

L’equilibrio perfetto si è spezzato bruscamente con l’esplosione del “Pandoro-gate“, lo scandalo legato alla multa dell’Antitrust per pratica commerciale scorretta e alla successiva apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Milano. Da quel momento, il ruolo di manager onnipotente di Damato è finito al centro di una tempesta non solo giudiziaria, ma anche personale. Un giorno le ho detto che me ne sarei andato, mentre andavamo a un appuntamento. Lei mi ha solo detto: ok”,

La verità di Damato: il faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli

Dopo un lungo periodo di silenzio mediatico e social, Fabio Maria Damato ha deciso che era giunto il momento di rompere il silenzio e presentare la propria versione dei fatti. Per farlo, ha scelto di affidare la sua verità a Selvaggia Lucarelli, la giornalista che per prima ha sollevato i dubbi sulle operazioni di beneficenza dell’influencer.

Durante il colloquio, l’ex general manager ha voluto fare chiarezza sulla gestione interna delle campagne incriminate e sottolineando la complessità dei processi decisionali all’interno del gruppo. “Dicevano che avessi cacciato Fedez dal camerino, ma non è così. Io e Chiara non abbiamo mai litigato. Alla fine ero anche ferito, perché non c’è mai stato un momento di chiarimento, nonostante io l’abbia sollecitato più volte

Con questa intervista, Damato ha voluto ridefinire i contorni del suo addio, rivendicando i successi degli anni passati ma smarcandosi, al contempo, dal ruolo di capro espiatorio di una crisi che ha ridisegnato i confini del mondo digital in Italia.