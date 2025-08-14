Bianca Berlinguer in vacanza con la figlia Giulia: le foto in barca in Sardegna, bellissime insieme

Bianca Berlinguer, giornalista e conduttrice televisiva, è una delle figure più note del panorama mediatico italiano. Figlia del celebre politico Enrico Berlinguer, ha costruito una carriera solida nel mondo dell’informazione, iniziando come praticante giornalista per Il Messaggero e poi entrando a far parte della redazione del TG3, dove ha ricoperto anche il ruolo di direttrice dal 2009 al 2016. La sua carriera in Rai è stata seguita dal passaggio a Mediaset nel 2023, dove ha iniziato a condurre programmi di grande successo su Rete 4.

Il suo passaggio a Mediaset suscitò grande scalpore. Ma ora, con la sua trasmissione, È sempre Cartabianca, è un appuntamento fisso e seguitissimo, anche grazie ai siparietti con l’ospite e opinionista, Mauro Corona, scrittore e alpinista molto sui generis. Oltre alla sua carriera professionale, Bianca Berlinguer è nota per la sua vita privata, soprattutto per la sua lunga relazione con il compagno Luigi Manconi. I due sono legati sentimentalmente da molti anni e hanno dato alla luce la loro figlia, Giulia, nel 1998. Eccole, oggi, insieme in vacanza.

Bianca Berlinguer con la figlia Giulia

Giulia Manconi, classe 1998, è una giovane donna molto riservata. Contrariamente alla madre, Giulia ha scelto di vivere lontano dai riflettori e non sembra nutrire alcun interesse per il mondo dello spettacolo. In un’intervista, Bianca Berlinguer ha rivelato che sua figlia non si interessa particolarmente alla sua carriera televisiva e che, anzi, è più interessata a ciò che legge online piuttosto che a vederla in tv.

Giulia, inoltre, ha due fratelli, Davide e Giacomo, da parte di padre Luigi Manconi, ed è attualmente residente a Roma. La sua vita lontana dai riflettori la rende ancora più misteriosa agli occhi del pubblico, che conosce poco della sua persona.

La maternità è stata una parte importante della vita di Bianca Berlinguer, anche se non è stata una decisione presa con molta anticipo. La conduttrice ha raccontato in alcune interviste del passato di aver avuto il desiderio di diventare madre solo intorno ai 37 anni, un momento in cui ha iniziato a interrogarsi sulla possibilità di avere un figlio. Oggi, comunque, le due sono molto unite. E la foto che vi proponiamo oggi ne è la testimonianza. È la stessa conduttrice a pubblicare lo scatto che le ritrae insieme a Cala Dragunara, Capo Caccia, Alghero. Le due, quindi, hanno scelto la splendida Sardegna per le loro vacanze.