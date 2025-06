Bianca Balti, la figlia compie 18 anni: la dedica della modella e le foto insieme

Top model di successo, icona di stile di bellezza, Bianca Balti negli ultimi mesi si è fatta portavoce di un battaglia contro il cancro non indifferente: la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo è stata apprezzata dal pubblico, che ha condiviso la sua gioia di vivere, nonostante il momento non facile. Bianca voleva essere sul palco dell’Ariston per dimostrare la sua determinazione nel farcela a voler uscire dal tunnel.

Bianca Balti non ha mai nascosto che al suo fianco ha avuto sempre la sua famiglia, in particolare i figli e il compagno. La modella ha un legame speciale con la primogenita Matilde, avuto quando aveva poco più di 23 anni ed era sposata con Christian Lucidi, noto fotografo. Matilda oggi è una ragazza bellissima, somiglia molto alla mamma, e ha con lei un rapporto sincero e leale. Le due sembrano due amiche e a quanto pare vanno molto d’accordo.

Oggi Matilda compie 18 anni e la modella non poteva non farle degli auguri speciali. Bianca ha pubblicato sui social un post dove mostra, attraverso una carrellata d’immagini, la figlia da quando era piccola ad oggi. Un percorso di crescita che rivela quanto sia speciale la primogenita. Il post è accompagnato da una didascalia di auguri: “18 anni di te, Matilde. La cosa più bella che conosca. Eri appena tornata da me, dopo gli anni a Parigi, e presto dovrò lasciarti andare di nuovo verso la tua strada, una strada che sarà piena di gloria.”

Bianca Balti: “18 anni di te. Matilde”

Le parole di Bianca rivelano anche quanto è stata importante Matilde negli ultimi mesi: “Grazie per ricordarmi, semplicemente esistendo, che a volte la vita sa meglio di noi cosa è giusto. Ero così giovane quando ti ho avuta, ma ti ho voluta con tutto il cuore. Tante volte sei stata la forza di cui avevo bisogno per andare avanti. E tante altre lo sarai ancora. Sei un miracolo di quelli che solo la vita può creare. Ti amo immensamente. Per sempre.”

A quanto pare Matilde è molto affezionata anche alla sorella Mia, la bambina che Bianca ha avuto nel 2015 da Matthew McRae, suo secondo marito. Oggi mamma e figlia sono molto unite e non mancano di apparire insieme anche sui social, ma in passato hanno vissuto dei momenti difficili. Quando era più piccola Matilde si è volutamente allontanata dalla madre per stare con il padre, il fotografo di moda Lucidi.

I motivi dell’allontanamento di Bianca Balti dalla figlia Matilde

A soli 6 anni Matilde è andato a vivere con il padre a causa del periodo tragico che stava vivendo la modella. All’epoca Bianca abusava di alcool e droga e non si prendeva cura della figlia come avrebbe dovuto. Dopo essersi disintossicata Bianca ha provato a riavvicinarsi alla primogenita, ma quest’ultima non riusciva a fidarsi di lei.

Il momento è stato per la Balti decisamente complicato: “È stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Mi ha fatto tanto male. Non mi drogavo già da tre anni, ma Matilde non era pronta a perdonarmi. Allora fu durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l’aveva portata a fare questa scelta.”