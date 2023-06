Morte Berlusconi, Mediaset sostituisce i loghi di rete con “Grazie Silvio” (gallery)

Fininvest e Mediaset devono certamente molto alla figura di Silvio Berlusconi, fondatore della tv privata nel 1978. Per questo le stesse reti del biscione hanno reso omaggio a chi ha dato vita al secondo polo televisivo dedicandogli una luminosa “Grazie Silvio” che sostituisce per le prossime ore i loghi di rete principali.

Canale 5 - Logo speciale "Grazie Silvio - Mediaset" Italia 1 - Logo speciale "Grazie Silvio - Mediaset" Canale 20 - Logo speciale "Grazie Silvio - Mediaset" La 5 - Logo speciale "Grazie Silvio - Mediaset" Morte Berlusconi, Mediaset sostituisce i loghi di rete con 'Grazie Silvio Guarda le altre 12 fotografie →

Sedici immagini tratte dalle principali reti Mediaset. I canali generalisti: Canale 5, Rete 4 e Italia 1; le reti tematiche: La5, Twentyseven, Cine34, Iris, Focus, TgCom24, Mediaset Extra, Italia 2, Top Crime e del gruppo Radio Mediaset: Radio 105 TV, R101 TV, Virgin Radio TV, Radio Montecarlo TV.

La scritta scompare per pochi minuti sulle emittenti in cui le interruzioni pubblicitarie vanno in onda, a differenza della scelta presa per Canale 5 e Rete 4 che continueranno a trasmettere lo speciale del Tg5 a flusso continuo.

In più, il marchio dello speciale Tg5 in onda da stamattina in simulcast su Canale 5, Rete 4 e TgCom24, va in onda listato a lutto (come visibile nella gallery che vi mostriamo e in testa a questo articolo.

“Ciao Papà” e “Grazie Silvio” sulla torre Mediaset di Cologno Monzese per Berlusconi

Gli omaggi d’affetto e di gratitudine a Silvio Berlusconi passano non solo per lo schermo, ma anche per le strutture identitarie del gruppo Mediaset. E’ il caso della torre di Cologno Monzese dalla quale vengono irradiati i segnali delle reti del gruppo.

In cima da qualche ora ecco comparire un “Ciao papà, Grazie“. Un saluto dedicato dal figlio di Berlusconi nonché amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi e, se vogliamo, un metaforico saluto dall’anima del gruppo televisivo, nato dalla sua idea 45 anni fa.