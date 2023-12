Beppe Grillo ricoverato a Cecina

Arriva da Cecina, in provincia di Livorno, la notizia del ricovero di Beppe Grillo, registrato domenica mattina in pronto soccorso, ma per fortuna già in via di dimissione. Lo scrive l’edizione fiorentina de la Repubblica, che riporta la notizia del ricovero del fondatore del Movimento Cinque Stelle nell’ospedale di Cecina, presidio medico nei pressi di Marina di Bibbona, dove Grillo possiede una residenza denominata Villa Corallina.

Le condizioni generali di salute del capo politico del M5S sono buone, stando a quel che riporta la Repubblica: sembrerebbe che il non meglio specificato “problema” che ha colpito Beppe Grillo non sia considerato grave, ma che i medici abbiano comunque scelto di tenerlo sotto osservazione in via precauzionale. Sarebbe stata anche somministrata una terapia medica e già nel pomeriggio di oggi, martedì 12 dicembre, il comico potrebbe essere dimesso.

Beppe Grillo è tornato recentemente in tv con una ‘intervista-evento’ che ha – come prevedibile – fatto molto discutere. Come ricorderete, è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa domenica 12 novembre, ora che il programma non è più in Rai ma si è unito al gruppo Warner Bros. Discovery. L’occasione è stata gradita per rinnovare i fasti del Grillo più combattivo e puntuto, anche se i risultati tv sono stati piuttosto ambivalenti, per certi versi ‘polarizzanti’, come del resto tipico del personaggio fin dai tempi della sua ‘militanza televisiva”.

Confidiamo che Grillo si riprenda presto e che possa tornare in tv a fare spettacolo, in un modo o in un altro.