Beppe Convertini, l’intervista a TvBlog: “Azzurro è una sfida, spero che possa piacere. Unomattina in Famiglia? Un successo straordinario”

Attore e conduttore, Beppe Convertini è tra i volti più di impatto del palinsesto Rai e negli anni ha saputo trasformarsi di volta in volta, non rinunciando mai alla sua autenticità. Dopo aver lavorato come modello a livello internazionale, si è dedicato alla recitazione debuttando nel cinema e nella tv, per poi diventare a tutti gli effetti un personaggio televisivo. Protagonista di Uno Mattina in Famiglia, programma di Rai 1 che presenta insieme a Monica Setta e Ingrid Muccitelli, è al timone anche di Azzurro – Storie di Mare, un contenuto ideato proprio da lui e che torna sul piccolo schermo dal 5 luglio alle ore 18 su Rai 1. In questa intervista a TvBlog, racconta le tappe più importanti della sua carriera e anche il futuro di un programma a cui è sempre stato molto legato. A tal proposito, dice: “È un viaggio davvero speciale e spero che possa piacere“.

Prima modello, poi attore e infine conduttore e personaggio televisivo. Le è piaciuto rinnovarsi nel corso degli anni? Cosa l’ha portata a prediligere l’ambito televisivo?

Il mio lavoro è sempre stato una bella sfida, perché ho cambiato continuamente tra radio, cinema, fiction e la collaborazione con i grandi stilisti italiani, con cui ho girato il mondo. Un’esperienza speciale, e sono molto felice dell’uomo e del professionista che sono oggi. La mia vita è ora un insieme delle varie opportunità di lavoro che ho affrontato, sempre con gioia e con il cuore. Sono contento di poter condurre Azzurro – Storie di Mare per la quinta edizione. È un programma a cui sono molto legato: partirà il 5 luglio alle 18.00 su Rai 1, ed è un viaggio davvero speciale che ho tradotto in scrittura con Il Paese Azzurro, edito da Rai Libri.

Unomattina in Famiglia è tra i prodotti televisivi di punta della Rai. Condivide questa esperienza con Monica Setta e Ingrid Muccitelli, due donne molto amate dal pubblico. Come gestite l’importanza di veicolare anche il punto di vista femminile sulle tematiche affrontate? Ritiene che questa sensibilità aggiunta arricchisca il programma?

Mi sento davvero onorato di condurre Unomattina in Famiglia con il grande maestro Michele Guardì, con Giovanni Taglialavoro a capo degli autori e con il regista Marco Aprea. Loro sono grandissimi professionisti e questo è soprattutto un programma super collaudato, impreziosito proprio da Ingrid e Monica che sono due conduttrici straordinarie e speciali, ma anche due buone amiche.

Credo che sia bello guardare diversi punti di vista, raccontando con attenzione, precisione e delicatezza qualsiasi argomento, approcciandosi al pubblico, dando loro il buongiorno e cercando di essere attenti nella narrazione e documentati su tutto quello che si racconta e che accade in giro per il mondo. Non mancano inoltre momenti di leggerezza con tanti giochi e tanti argomenti meno giornalistici ma più di intrattenimento.

Il programma è stato confermato anche per l’edizione 2025/2026. Novità da raccontarci? Qualche anticipazione?

Sono decenni che Unomattina in Famiglia ha un successo straordinario; il pubblico ama molto questo programma, per merito di tutti i professionisti della Rai che ci lavorano. Ci sono le nostre rubriche che accompagnano da sempre gli italiani ogni fine settimana al mattino, e vedremo quindi uno spazio di approfondimento, una parte dedicata al cinema e al teatro, alcuni giochi nati dalle preziosissime teche Rai, ma anche Canta che Ti Passa con tutti gli amici da casa che cantano le loro canzoni preferite, la cronaca rosa e tante cose molto interessanti che spero possano piacere al nostro pubblico.

Sta per tornare su Rai 1 con la nuova edizione di Azzurro – Storie di Mare. Realizzare un programma durante il periodo estivo e in fascia pomeridiana rappresenta una sfida anche sul piano degli ascolti: quanto incide, secondo lei, la stagionalità sull’audience e sulla fruizione di un format come il suo?

È una bella sfida, ma la cosa più importante è creare un programma che possa piacere al pubblico, che sia di qualità, che racconti la nostra Italia, il Paese più bello del mondo. Cerchiamo di trasmettere al nostro pubblico l’amore, la passione, la voglia di conoscere, e lo facciamo circumnavigando l’isola. È un viaggio davvero speciale e spero che possa piacere.

I programmi estivi hanno spesso un audience minore rispetto a quelli invernali. Lei come affronta questa sfida? Quali sono le aspettative?

Non abbiamo aspettative, siamo una piccola squadra e ce la mettiamo tutta per raccontare l’Italia, le sue tradizioni, gli usi e i costumi e soprattutto raccontare la provincia autentica, generosa, orgogliosa. Ci saranno tante storie affascinanti di pescatori, tonnarotti, maestri d’ascia, tutti quei lavori che sono in via di estinzione.

Assaggeremo i piatti tipici della tradizione marinara italiana, e faremo un viaggio davvero speciale tra tutto quello che di bello c’è nel nostro Paese. Questo è un format che io ho proposto, e da cui nasce anche il libro Il Paese Azzurro, edito da Rai Libri, diventato il diario di bordo di questi anni.