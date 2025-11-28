Benedetta Parodi sceglie l’outfit, la reazione del marito Caressa: il video

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono tra le coppie più amate e longeve del mondo dello spettacolo. Prima di essere personaggi televisivi, sono soprattutto due innamorati che condividono la propria quotidianità con il pubblico. Alle spalle hanno l’inizio di una storia da favola, la pronuncia del solenne Sì e la nascita dei loro tre figli, che danno sempre dimostrazione di quanto la loro sia una famiglia molto unita. Una coppia nella vita ma anche sul lavoro: a partire dal 1 dicembre va infatti in onda su Netflix il programma L’amore è cieco: Italia, che li vede protagonisti per la prima volta insieme sul piccolo schermo.

L’impeccabile scelta dell’outfit

Entrambi hanno spesso dato prova di quanto sia forte il loro amore, tanto che sui social sono ormai diventati una coppia vincente. Sul suo account Instagram ufficiale, Benedetta Parodi ha infatti mostrato di recente ai fan i suoi abiti più belli, in vista di una serata molto speciale. Ad assistere al cambio look c’è l’immancabile marito Fabio Caressa, che l’ha sempre supportata in ogni suo progetto e che non le ha mai fatto mancare la vicinanza e l’amore. “Cosa mi metto questa sera. Fabio non ha dubbi, e voi?” – chiede Parodi al suo pubblico di Instagram.

Nel video postato, si vede infatti il marito assolutamente certo di quale sia il suo abito preferito. “Io dico sempre quello verde“, dichiara Fabio Caressa, completamente meravigliato del cambio look di Benedetta. Non sono così mancati i numerosi commenti scritti dai fan, che non hanno perso l’occasione per dire la loro sulla “sfilata” fatta dalla conduttrice in diretta social.

La storia d’amore tra Benedetta e Fabio Caressa

Benedetta Parodi e Fabio Caressa si sono incontrati per la prima volta nel 1997 tra i corridoi della redazione di Telepiù (l’attuale Sky), dove lei era una giovane stagista e lui un giornalista sportivo già affermato. Lui l’ha corteggiata quasi subito e, dopo appena un mese dall’inizio della loro frequentazione, hanno deciso di andare a vivere insieme. Si sono sposati l’11 luglio 1999 e hanno messo al mondo i tre figli Matilde, Eleonora e Diego. Dopo oltre venticinque anni di matrimonio, il loro rapporto è considerato uno dei più solidi nel panorama mediatico italiano.