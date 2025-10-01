Belve, tutte le anticipazioni sulla nuova stagione (e c’è un colpo di scena)

La nuova stagione di Belve si avvicina e già si respira aria di attesa e curiosità. Francesca Fagnani è pronta a tornare su Rai 2 con le sue interviste graffianti, pronta a mettere a nudo i protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica. L’atmosfera intorno al programma è carica di suspense: chi salirà sul celebre sgabello dello studio più temuto del piccolo schermo?

Manca circa un mese al debutto (il 28 ottobre è prevista la prima puntata) e, come sempre, le prime anticipazioni cominciano a prendere piede. A quanto pare la Fagnani ha programmato una serie di colpi che incolleranno il pubblico allo schermo. Si tratta di nomi che già da soli bastano a far alzare le aspettative per la nuova stagione.

Ospiti di spicco e nuovi scenari

Il ritorno di Belve non segna soltanto la continuità del programma, ma anche l’ affermazione di Francesca Fagnani come conduttrice di spicco. Lo show non si limita a intrattenere: fa discutere, genera dibattito e pone interrogativi che gli ospiti difficilmente possono eludere. Questa stagione promette di confermare la formula vincente, con qualche sorpresa in più rispetto al passato.

“Devo ammettere che dedichiamo molta attenzione alla scelta degli ospiti. È la parte più delicata, perché individuare i personaggi giusti è fondamentale: un ospite sbagliato significa una puntata sbagliata. Per questo cerco sempre di puntare su ospiti coerenti con il titolo. Se ci sono personaggi che mi piacerebbe avere e che ancora non sono riuscita a convincere? Certo, ma non lo dirò mai, anche perché rischierei di spaventarli“. Ha dichiarato la giornalista romana in un’intervista.

Tra i nomi più chiacchierati c’è senza dubbio Barbara D’Urso. La conduttrice, ora concorrente di Ballando con le Stelle su Rai 1, potrebbe finalmente sedersi davanti a Francesca Fagnani per raccontare la sua versione dei fatti, rompendo il silenzio dopo anni di esclusiva Mediaset. Secondo le anticipazioni, lo storico “patto anti-D’Urso” tra le reti sembra essersi alleggerito, aprendo la porta a un’intervista che potrebbe catturare l’attenzione di milioni di spettatori. Anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

L’altro grande colpo della stagione sarebbe Rocio Muñoz Morales, il cui nome è ormai al centro del gossip dopo le recenti dichiarazioni di Raoul Bova a Verissimo. “Rocio a Belve? Se Raoul Bova ha rotto il silenzio a Verissimo, tutti cercano la versione di Rocio Munoz Morales. Insieme a Barbara D’Urso potrebbe essere il colpo in apertura della nuova stagione del programma di Francesca Fagnani” Fa sapere Gabriele Parpiglia. Rocio ha mantenuto il massimo riserbo, ma la prospettiva di un confronto diretto con Francesca Fagnani, in uno studio pronto a far emergere dettagli inediti, è già sufficiente a infiammare il web.

Oltre a questi due ospiti di richiamo, il calendario di Belve vedrà anche un’altra sorpresa: la conferma di Belen Rodriguez come primo ospite ufficiale anticipato da Vanity Fair. Il suo ritorno sullo sgabello dello studio di Rai 2 promette momenti intensi: Alla fine Belen ha ceduto al lungo, lunghissimo, corteggiamento di Francesca Fagnani” – si legge sulla testata di Simone Marchetti – “La showgirl argentina è pronta ad affrontare l’arena di Belve. Rodriguez inaugurerà la nuova edizione della trasmissione che partirà a fine ottobre. Tempo fa Belen ha raccontato di aver declinato l’invito: ‘Penso che sia un programma diverso dagli altri, molto originale e pieno di pepe. Ma, allo stesso tempo, fossi al posto della conduttrice sarei più comprensiva’. Dopo tanti no, è arrivata la fumata bianca“.