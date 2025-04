Belve, quando inizia e chi saranno gli 8 ospiti di Francesca Fagnani

Ritorno in grande stile per Belve, con otto nuovi ospiti che si accomoderanno sul famoso sgabello, pronti a rispondere alle domande di Francesca Fagnani.

Sta per tornare Belve, il fortunato programma condotto e portato al successo da Francesca Fagnani su Rai 2. Si comincia con i primi otto ospiti pronti a sedersi sull’ormai celebre sgabello e a essere incalzati dalle domande della bionda giornalista, impegnata a far emergere il lato “selvaggio” dei protagonisti. Negli ultimi anni Belve è esploso diventando un programma cult, oltre che un punto di riferimento del palinsesto Rai.

In molti chiedono di sottoporsi a una delle graffianti interviste della presentatrice, rilanciate spesso – anche a spezzoni – sui social dove in men che non si dica gli scambi con gli ospiti diventano virali. L’idea di fondo sembra essere quella di scoprire la persona dell’ospite, più che il personaggio. Insomma: un tentativo di portare alla luce del sole e mettere a nudo le sue componenti più autentiche, quelle ordinariamente celate dietro la maschera del personaggio.

Attraverso domande ben studiate, quasi chirurgiche, si cerca di far emergere la parte più recondita e meno accessibile degli intervistati, anche (forse soprattutto) nei suoi aspetti più scomodi e meno presentabili. Un’operazione questa favorita dal look “total dark” dello studio e dell’intervistatrice. Ecco quando andrà in onda la nuova stagione di Belve e chi dovrebbero essere i primi otto ospiti della giornalista romana (stando a quanto emerso dalle anticipazioni emerse nelle ultime ore).

Quando debutta la nuova stagione di Belve e i primi 8 ospiti di Francesca Fagnani

La nuova stagione di Belve farà il suo debutto nella prima serata di Rai 2 il prossimo 22 aprile. Negli ultimi anni il talk show approdato su Rai 2 – dal Nove – a maggio 2021 ha riscosso un successo travolgente. Ormai diventato un programma di punta della rete ammiraglia della Rai, Belve ospita in studio i personaggi più interessanti del momento, accolti dalla padrona di casa, Francesca Fagnani, per un’intervista dove nascondersi tra le parole è difficile (per non dire impossibile) quanto nascondersi tra pochi alberi.

Nella scorsa stagione non è mancato nulla: né il divertimento (con l’intervista a Tina Cipollari) né la polemica (con Teo Mammucari). Secondo le anticipazioni i primi tre ospiti della nuova stagione di Belve dovrebbero essere Milly D’Abbraccio, Raz Degan e Michele Morrone. Si vocifera che Francesca Fagnani stia spingendo per avere Nino Frassica, reduce da un Festival di Sanremo da protagonista.

Anche la segreteria del PD Elly Schlein sembra essere nella lista dei papabili. Ma non è la sola. Il Messaggero e Cinemotore hanno svelato i nomi di altri ospiti della prossima stagione di Belve. Tra gli intervistati dovrebbero esserci anche Nathalie Guetta, protagonista della nuova stagione di Pechino Express (Sky). Ma anche Paola Iezzi, una delle piacevoli scoperte dell’ultima giuria di X Factor.

Sembra certa anche la presenza di Benedetta Rossi, star del web e volto amatissimo di Food Network e Real Time, e del rapper Gue Pequeno. Da poco ha cominciato a circolare il promo spot di Belve, dal quale emerge che tra gli intervista da Francesca Fagnani ci sarà anche una delle attrici più amati degli ultimi tempi: Sabrina Impacciatore, volto della serie televisiva The White Lotus.

Non ci sarà invece – almeno per il momento – Chiara Ferragni. L’influencer più controversa dell’ultimo anno, dopo il Pandoro-Gate e la fine della storia con il rapper Fedez, avrebbe gentilmente declinato l’invito a partecipare a Belve.