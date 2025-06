Belve Crime, quando va in onda il nuovo programma di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani ha deciso di stupire il suo pubblico con un nuovo progetto che ha tutti i crismi per non passare inosservato. Dopo aver conquistato pubblico e critica con le cinque stagioni del suo talk Belve, la giornalista romana si prepara a tornare in prima serata con un format completamente inedito, destinato a scuotere coscienze e alimentare dibattiti.

Il titolo è Belve Crime, e già dal nome si intuisce la svolta narrativa: dalla cronaca dello spettacolo alla cronaca nera, con la stessa incisività che ha reso Fagnani uno dei volti più originali della televisione contemporanea. Il nuovo programma debutterà martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai 2, con la possibilità di rivederlo anche sulla piattaforma on demand RaiPlay.

Non si tratta di un semplice talk, ma di un vero e proprio viaggio nel lato più oscuro della natura umana, attraverso interviste vis a vis con protagonisti e testimoni di alcuni dei casi giudiziari più controversi degli ultimi anni.

Il pubblico di Belve sa bene che Francesca Fagnani non fa sconti, e questo nuovo contesto potrebbe spingerla ancora oltre il suo stile giornalistico: domande dirette, sguardi taglienti, e una capacità unica di tenere il silenzio dove le parole non bastano. Il nuovo programma si inserisce perfettamente nel filone ormai consolidato del true crime, che negli ultimi anni ha invaso podcast, serie TV e documentari.

Il primo ospite è Massimo Bossetti

Ma qui c’è un elemento in più: il faccia a faccia con chi è stato coinvolto in prima persona in fatti di sangue che hanno scosso l’opinione pubblica. Belve Crime punta a dare voce a chi è stato condannato, a chi è sopravvissuto o a chi ha visto da vicino il male. E lo fa con lo stile crudo e asciutto che è ormai diventato un marchio di fabbrica della conduttrice. Il programma prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, è stato ideato dalla stessa Fagnai e scritto con Giorgio Cappozzo, Francesca Filiasi, Antonio Pascale, Andrea Punzo e Giovanni Todescan, con la consulenza autoriale di Giancarlo De Andreis.

Per il debutto, Fagnani parte col botto: il primo ospite sarà Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio della giovane Yara Gambirasio. È la prima volta che l’uomo si concede a un’intervista televisiva lunga e articolata, e lo fa dal carcere milanese di Bollate, dove sta scontando la sua pena. La giornalista gli ha rivolto domande dirette in un confronto che promette tensione, ma anche momenti di riflessione profonda. Bossetti continua a professarsi innocente, ma la giustizia lo ha ritenuto colpevole in tutti e tre i gradi di giudizio. Prima dell’intervista, ogni storia sarà contestualizzata grazie al contributo di Stefano Nazzi, giornalista esperto di cronaca nera e già noto al pubblico per i suoi podcast investigativi. Sarà lui a guidare gli spettatori dentro i fatti, tracciando un quadro preciso degli eventi prima che la parola passi agli ospiti. Ancora top secret gli altri nomi che affiancheranno Bossetti nella puntata d’esordio, ma è chiaro che Belve Crime non sarà un programma come gli altri.