BellaMa’ è uno dei nuovi titoli pronti ad entrare nel nuovo day time pomeridiano di Rai 2 nella prossima stagione televisiva 2022-2023. Il programma, annunciato con un’esclusiva TvBlog, sarà condotto da Pierluigi Diaco. Il conduttore dunque sperimenterà una novità in una fascia diversa rispetto a dove siamo stati abituati a vederlo. Diaco ha condotto fino ad ora tre edizioni della versione televisiva di Ti sento, trasmissione in onda su Rai Radio 2 e trasformata per la tv con interviste a personaggi famosi.

BellaMa’, il programma

Viene chiamato un “Talent di parola”. L’obiettivo è quello di promuovere e conoscere due diverse generazioni attraverso un confronto che metterà al centro la Generazione Z (nati dalla fine degli anni Novanta al 2010) sempre più protagonisti negli ultimi tempi e i cosiddetti boomer le generazioni adulte (genitori e nonni) che, essendo nati tra l’immediato dopoguerra e il 1964, hanno vissuto periodi storici segnati da eventi incancellabili come le proteste del Sessantotto o gli anni di piombo.

Chiunque partecipi al programma, siano giovani o adulti diventa un BellaMa’, ma quale sarà il loro compito all’interno del programma?

In ogni puntata sia i ragazzi (influencer, tiktoker, blogger e YouTuber tra tra i 18 e i 25 anni) sia i boomer (over 55) mostreranno ciò che realizzano abitualmente sui diversi social, si alterneranno ai tavoli, faranno collegamenti “on the road”, parteciperanno attivamente alle interviste di Diaco (che avrà un ospite a puntata) ed ai talk che si svilupperanno. I contenuti più discussi sul web e sui social saranno fonte di dibattiti con il cast.

Una cover-band fissa composta da giovani musicisti eseguirà due cover a puntata, una sui gusti della generazione zeta e una classica riarrangiata in chiave moderna per gli adulti.

In ogni puntata un BellaMa’ “young” e un “boomer” si sfideranno in un game dove dovranno mostrare le loro capacità culturali generali, così da mostrare qual è il grado di conoscenze in varie materie. Qui verranno fuori i diverso gradi di conoscenza e memoria storica fra le due generazioni.

Il gradimento di ciascuno dei giovani influencer e degli over 55 sarà costantemente monitorato sulla base dei like arrivati sui social per stabilire l’alternanza ai tavoli dei ragazzi e dei boomer.

Alla fine della stagione saranno nominati i “BellaMa’” dell’anno, quello tra i giovani e quello tra gli over 55.

BellaMa’, provini

Al casting dei ragazzi e dei boomer realizzati nel mese di giugno verrà ricavata una striscia di cinque minuti, Aspettando BellaMa’ che verrà trasmessa da Rai 2 dal 15 agosto e da RaiPlay nei mesi di giugno e luglio.

BellaMa’, quando inizia

Il programma andrà in onda dal 12 settembre 2022 dal lunedì al venerdì alle 15:15 su Rai 2.