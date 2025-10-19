Belen Rodriguez outsider di Radio 2: come cambia la sua presenza nell’etere

Belen Rodriguez riparte da Radio 2. È lei la vera sorpresa del palinsesto di Radio Rai. Dopo anni di copertine e primi piani, a fare la differenza sarà la sua voce.

Belen Rodriguez arriva in radio. Lunedì e venerdì sarà su Radio 2 nella trasmissione Matti da Legare con Barty Colucci e Vincenzo De Lucia. Senza contare le incursioni di Francesco Arienzo. Inutile dire che, però, la presenza più attesa è lei: la performer argentina. Volutamente il termine showgirl passa in secondo piano perchè Belen è in cerca di una nuova collocazione: mettersi in gioco con la radiofonia vuol dire – al netto della radiovisione – far valere la propria dialettica.

Aspetto su cui troppe volte in passato è stata criticata: quell’accento sudamericano marcato, le parole travisate spesso oggetto di imitazioni più o meno riuscite da parte di imitatori e imitatrici di vario genere comico. Insomma, Belen con questa nuova esperienza vuole dimostrare che è molto di più di avvenenza, gossip e parodie. È stata, forse, per lungo tempo sottovalutata: una condizione che viene agevolata anche dalle indiscrezioni continue sulla sua vita sentimentale.

Belen Rodriguez vera sorpresa di Radio 2

Belen, però, anche su questo è cambiata: massima riservatezza. L’unica dichiarazione in merito poco tempo fa: “Sono tornata single, ora cerco un rapporto serio ma gli uomini hanno paura di me”. Tra il serio e il faceto Belen volta pagina, lo fa grazie alla radio. L’emozione non ha voce cantava Celentano, invece per Rodriguez ce l’ha e la farà sentire. Dopo anni in cui a fare la differenza – a favore di telecamera – sono stati i suoi atteggiamenti e un fascino fuori discussione, prevarrà la sua voce. Il suo estro e la sua inventiva nel cercare di portare a casa un blocco di trasmissione, con la collaborazione di autori preparati e pronti. Lavorare con Belen – in questa nuova veste – può essere una scoperta.

Questo non vuol dire che sarà addio al piccolo schermo: anzi, Belen Rodriguez è ancora in lizza per nuovi progetti ma intende scegliere e non più farsi scegliere. Per questo il suo nome per Sanremo 2026 è stato fatto, ma i tempi della farfallina sono finiti. Ora la donna vuole un palcoscenico che la valorizzi. Dunque, Ariston sì solo se avrà una dimensione che possa mettere in evidenza la propria maturazione. Intanto la curiosità di ascoltarla in radio è tanta.

Il cambiamento (professionale) è possibile

Abilmente la Rodriguez non ha rilasciato nemmeno dichiarazione o spoiler sulla nuova trasmissione. Sarà, dunque, il pubblico di ascoltatori a sentire per la prima volta la nuova versione lavorativa della donna. Per giudicare se effettivamente il cambiamento è possibile grazie al mezzo radiofonico oppure no.

Sicuramente, però, Belen Rodriguez è già una persona diversa: pronta a mettersi in cuffia e in riga verso nuovi stimoli professionali. Il resto, compreso l’amore, può aspettare. Male che va c’è sempre il tasto del rewind: una bella canzone, anche nei momenti più inaspettati, può fare la differenza. Figuriamoci se ad annunciarla è una veterana dell’etere, che trova ancora la forza di mettersi in gioco, come lei.