Sono in corso negli studi Elios di Roma le registrazioni della nuova stagione di Tu sì que vales, lo show del sabato sera di Canale 5 che tornerà in onda a settembre prossimo. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il cast è stato totalmente confermato e quindi alla conduzione ritroveremo Belen Rodriguez insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. La presenza della showgirl argentina non era così scontata (si era vociferato anche dell’ipotesi che venisse sostituita addirittura dalla ballerina vincitrice di Amici 20 Giulia Stabile, ma si è rivelata una notizia totalmente infondata), visto che di recente è diventata mamma per la seconda volta (mentre l’Italia vinceva gli Europei di calcio è nata Luna Marì, il cui papà è Antonino Spinalbese).

Poche ore fa Belen Rodriguez ha raccontato in due stories Instagram che proprio durante la registrazione di Tu sì que vales di ieri ha avuto un mancamento che l’ha costretta al forfait e al ritorno in hotel. Nulla di grave, per fortuna:

Sono appena tornata in hotel perché non sono stata bene, ho subito tre flebo, perché ero disidratata. C’ho provato ma non sono riuscita a registrare. Speriamo domani di riuscire a fare Tu Si Que Vales.

Ricordiamo che le nuove puntate di Tu sì que vales, con Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari in giuria, dovrebbero andare in onda su Canale 5 a partire da sabato 18 settembre, ma non è da escludere che la partenza slitti al sabato successivo, 25 settembre. Quasi sicuramente a sfidare la corazzata targata Fascino su Rai1 sarà il nuovo programma di Alessandro Cattelan dal titolo Da piccolo.