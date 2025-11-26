Belen, il video in cui barcolla e farfuglia, arriva il suo chiarimento: cosa sta succedendo alla showgirl

Dopo i video diventati virali sul web, che hanno ritratto Belen in stato confusionale, la showgirl ha chiarito cosa è successo.

Pochi giorni fa si è diffusa in rete un’intervista che Belen Rodriguez ha rilasciato sul palco del Vanity Fair Stories, il Festival organizzato dalla famosa rivista. In quell’occasione la showgirl è apparsa confusa, esitante e molto diversa rispetto al solito. Si sono così duplicate le ipotesi: c’è stato chi ha sostenuto che lei fosse ubriaca e chi ha parlato di alcune suoi ipotetici problemi di salute. La soubrette ha alla fine deciso di intervenire in prima persona e di spiegare quanto accaduto.

Belen Rodriguez ha rotto il silenzio

La conduttrice ha raccontato di aver avuto un attacco di panico abbastanza forte quel giorno e di aver quindi preso dei calmanti per sentirsi meglio. Delle parole che hanno messo in evidenza lo stato di salute della showgirl, che già in passato aveva raccontato i suoi problemi con la depressione e l’ansia. “Mentre stavo dormendo, mi è partito un attacco di panico abbastanza complesso” – ha detto lei – “e ho preso un calmante per sentirmi meglio… quindi ne ho preso un altro e poi un altro“. Il risultato è quindi stato quello che è successo durante l’evento di Vanity Fair in cui è stata ospite.

“Non è stato bello per me rivelarmi così” – ha continuato – “Non ho fatto mai segreto della mia vita, ho raccontato sempre degli attacchi di panico e della depressione che ne è derivata. E io posso garantire che non è vita“. Un’affermazione che mette ancora una volta in evidenza la difficoltà di convivere con un simile disturbo, che viene spesso banalizzato o frainteso, soprattutto quando si tratta di un personaggio pubblico.

E ancora: “È difficile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico, dove possono diventare una presa in giro“. Nonostante le tante paure, ha comunque voluto partecipare all’intervista, proprio perché ha sentito di dover rispettare un impegno lavorativo, dopo aver rinunciato tante volte alla sua attività professionale per via del suo stato emotivo. Alla fine ha spiegato che sta continuando le cure insieme allo psicologo, consigliando a chi si trova nella sua situazione di fare lo stesso, perché altrimenti diventa davvero complicato.

In passato lei stessa ha confessato di aver affrontato una lunga depressione dopo il divorzio definitivo da Stefano De Martino e di aver perso anche molto peso. Un periodo che ha affrontato soprattutto grazie all’aiuto professionale. Poi c’è stato un nuovo passo verso una nuova vita.