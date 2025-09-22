Belen festeggia il compleanno, ma una grande assenza fa esplodere la polemica: ecco chi non c’era

Belen Rodriguez ha spento 41 candeline e ha festeggiato in famiglia, anche se i fan hanno notato un grande assente.

Belen Rodriguez festeggia in famiglia i suoi 41 anni. Con lei ci sono infatti le persone più care: oltre ai due figli Luna Marì e Santiago, anche i genitori, il fratello e la sorella. Una prova del fatto che lei e Cecilia siano tornate a parlarsi come un tempo. La showgirl argentina ha infatti postato le foto del suo compleanno su Instagram, mostrandosi felice per il traguardo raggiunto e perché è in compagnia di tutta la sua famiglia. Un momento unico e speciale, quello vissuto dalla famiglia Rodriguez, anche perché la sorella Cecilia è in dolce attesa della piccola Clara Isabel, la sua prima figlia. Al parto manca pochissimo e le indiscrezioni dicono che Belen abbia deciso di restare accanto a lei per sostenerla e supportarla in questo momento così speciale della sua vita.

In questo periodo si era anche capito che le cose, tra le due sorelle, stessero andando molto bene. La “piccola” Rodriguez ne ha parlato anche durante un’intervista rilasciata per il talk show Verissimo, durante la quale ha parlato del bellissimo rapporto che c’è tra lei e Belen. Qualche tempo dopo le due showgirl erano anche state avvistate insieme in un’occasione di una cena.

Il grande assente al compleanno di Belen

Nel guardare le foto postate da Belen sui social si nota una grande assente. Alla sua festa di compleanno non c’era infatti il cognato Ignazio Moser, marito di Cecilia e futuro papà della loro prima figlia. Le indiscrezioni dicono d’altronde che le due sorelle si sarebbero allontanante proprio a causa di uno scontro tra la showgirl argentina e lo sportivo. Un’ipotesi che non è mai stata confermata ma che ora farebbe ancora di più pensare alla decisione di Ignazio di disertare l’invito al party di sua cognata.

Durante la sua ospitata nello studio di Verissimo, Cecilia ha detto: “Se abbiamo litigato? Non è successo niente di grave, siamo due sorelle che ci assomigliamo tanto però siamo molto diverse caratterialmente quindi qualche litigata ogni tanto ci scappa“. E ancora: “Siamo una famiglia molto unita, ognuno però ha la sua vita e la sua nuova famiglia e ci sono momenti in cui siamo più insieme altri no. Non vedo mia sorella come un personaggio, per me è mia sorella. Con la mia famiglia sono sempre stata molto protettiva. Non ho foto col pancione né con lei ma neanche con mio fratello. Penso che alla gente piace tanto quando la gente litiga“. La stessa ha inoltre dichiarato che Belen è molto felice per la sua gravidanza e che questa è per lei la prima volta da zia.