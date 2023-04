Belen Rodriguez è assente questa sera alla conduzione di Le Iene. La showgirl ha, infatti, dovuto rinunciare alla conduzione a causa della positività al Covid-19 riscontrata da un tampone fatto oggi pomeriggio prima di quella che avrebbe dovuto essere la diretta di questa sera.

Se nelle scorse ore Dagospia aveva alluso a una possibile nuova assenza della Rodriguez, con tanto di mistero sulle motivazioni, in apertura di puntata è arrivata subito la conferma di questa assenza, accompagnata dalla spiegazione del motivo che ha portato la conduttrice ad allontanarsi nuovamente, in maniera temporanea, dal programma di Davide Parenti.

“Voglio morire, ho il Covid” racconta infatti Belen in un video che le viene fatto mentre è sdraiata a terra in un corridoio di Cologno Monzese dopo aver appreso l’esito del risultato del tampone appena eseguito. “Mi hanno fatto due tamponi” spiega poi la showgirl, che fa capire di essere dispiaciuta per non poter lavorare questa settimana.

Per Belen Rodriguez si tratta della seconda assenza in meno di un mese, dato che lo scorso 14 marzo Claudio Santamaria fu chiamato a sostituirla all’ultimo minuto, come raccontò lui stesso. “In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!” spiegò, infatti, l’attore al pubblico a casa, che non trovò in quella puntata, così come oggi, 11 aprile, Belen alla conduzione di Le Iene.

A sostituirla invece questa sera sono solamente i suoi abituali partner Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba, che le hanno comunque mandato un abbraccio, prima di iniziare regolarmente la puntata.