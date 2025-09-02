“Belen a Ballando con le Stelle”, il colpaccio di Milly Carlucci

Il sipario di Ballando con le Stelle sta per aprirsi, e la macchina organizzativa si è già accesa. Milly Carlucci è infatti alle prese con gli ultimi dettagli sulla nuova edizione, soprattutto quelli relativi ai partecipanti. Dagospia ha fatto sapere che Belen Rodriguez potrebbe essere una delle protagonista del talent di Rai e che la showgirl abbia deciso di accettare la proposta della conduttrice di vestire i panni di ballerina per una notte.

Le voci su Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle

A parlarne della sua presunta partecipazione al programma è stato anche il giornalista Gabriele Parpiglia, secondo cui Belen potrebbe presto entrare in quello studio televisivo e stupire tutti con le sue capacità artistiche. Secondo quanto riferito dal portale online di Roberto D’Agostino, la showgirl argentina avrebbe detto definitivamente si. Il programma inizia il prossimo 27 settembre, mentre la conduttrice potrebbe prendere parte allo show sabato 4 ottobre, quando si terrà la seconda puntata. Per lei si tratterebbe della prima volta a Ballando con le Stelle.

Tra l’altro a molti è nota la sua forte passione per la danza, in particolare per il tango argentino. In diverse occasioni si è cimentata in questo ballo e spesso è stata anche accompagnata dal suo ex marito Stefano De Martino, anche lui ballerino in passato e ora protagonista di Rai 1 con il suo Affari Tuoi.

Tutte le novità dell’edizione 2025

Ballando con le Stelle ha compiuto 20 anni e, per l’occasione, ha puntato su un cast incredibile. Tra le grandi novità c’è in primis il cambio di veste di Paolo Belli, che non sarà più il co-conduttore del programma e nemmeno l’inviato nella sala delle stelle. Stavolta sarà proprio lui a cimentarsi nel ballo e, a sostituirlo nel suo ruolo, sarà l’ex concorrente Massimiliano Rosolino. Rossella Erra è invece confermata giudice popolare, mentre accanto a Sara Di Vaira ci sarà Samuel Peron. Quest’ultimo sostituirà Simone di Pasquale che, dopo il ritiro, tornerà di nuovo in pista. Nella giuria tecnica ci saranno invece Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino.

Milly Carlucci ha inoltre svelato le prime coppie che scenderanno in pista. Marcella Bella farà coppia con Chiquito, new entry del cast, Fialdini con Giovanni Pernice, Fabio Fognini con Giada Lini. Sulla pagina X di CinguetteRai sono invece state ipotizzate le seguenti coppie: