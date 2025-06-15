“Beffata fino all’ultimo”, Thanat non viene ascoltato e la partita si trasforma in un disastro. Il Dottore ha la rivincita

La concorrente ama la Moda e possiede un diploma di Liceo Artistico. Lavora come modella e hostess agli eventi. Gioca con la nonna Giusy che nella vita ha lavorato nell’ambito della maglieria. Si spacchetta il suo pacco e si scopre che ha pescato alla ruota il 13. Thanat entra in studio per presentare, come è diventata una piacevole consuetudine, la classica specialità culinaria della Regione che sta giocando. A questo giro si tratta della panissa, ovvero delle deliziose polpettine di ceci.

Il primo tiro è rivolto alla Campania con il 7. Doccia fredda immediata visto che vanno via 100.000 euro. Non si perde tempo e si chiama l’11, della Toscana che contiene 10.000 euro. E’ la volta del 19, quello del Veneto dove vi erano celati 20 euro. Si continua con il 18 della Sicilia la scelta risulta decisamente indigesta. 200.000 euro fanno male. Si chiama il 5 dell’Emilia Romagna è una vera boccata di aria fresco visto che celava lo 0. Il balletto è, ovviamente, d’obbligo. Ora è protagonista la Puglia con il 10. Niente paura, vi erano soltanto 10 euro.

Arriva la prima telefonata del Dottore e Maya chiede che si tratti di un’offerta. Sarà di 24.000 euro ma, essendo all’inizio, la giocatrice rifiuta con il sorriso. Tre tiri e il primissimo è per il pacco 6, del Trentino Alto Adige, dove c’è la new entry, la splendida Marion che svolge la mansione di modella di backstage. E qui viene scovato il mitico Gennarino in versione più coccolona che mai.

Ci si sposta in Piemonte con l’8 ove si nascondevano 30.000 euro. Andando alla ricerca di un pacco blu, la nonna chiama il 14, quello della Sardegna. Ed ecco che se ne vanno i tanto agognati 300.ooo euro. Squilla il telefono rosso e per non fare i prossimi cinque tiri lo Squalo propone 10.000 euro che vengono prontamente rifiutati.

Si chiama la Calabria con l’1 che conteneva la specialità della serata. Ora è protagonista la Calabria con il 15 mentre scatta il momento meditazione. Se ne va 1 euro e in studio è il delirio. Si punta al Molise con il 16 ove erano racchiusi 5mila euro. Maya si dirige in Friuli Venezia Giulia con il 20. Ci si rilassa poiché scivolano via 200 euro. Andando a sensazioni la concorrente chiama le Marche con il 4 e l’energia è a mille quando, una volta spacchettato, si scopre che celava 500 euro.

Maya vince 35mila euro ma nel suo pacco ce ne erano 50mila

Il Dottore richiama sostenendo che Maya ha messo in atto cinque tiri perfetti, come fa sapere Stefano. Tra un cambio e un’offerta la giovane opta per la seconda. Un tiro adesso vale 18.000 euro. “Tanti soldi” come dichiara la giocatrice, ma lei vuole andare avanti a giocare. Assegno tritato dalla nonna e ci si rivolge con il tiro alla Val D’Aosta con il 3 che conteneva 50 euro.

Nuovo squillo telefonico e ora come ora per un tiro bisogna giocarsela a carte. Maya pesca quella del cambio. Bisogna valutarlo con cura. Si chiede consiglio a Lupo che sostiene che lei ha un pacco rosso ma è Thanat il più preciso. Difatti per lui nel suo pacco ci sono 50.ooo euro. Alla fine la giovane rifiuta la proposta e rivolge il prossimi tiro va verso la Lombardia con il 17. E qui la partita si complica per lo Squalo. Difatti nel pacco appena chiamato c’erano 10 euro.

Ci sono solo quattro pacchi rossi e quindi la vincita è sicura. Il Dottore propone a questo giro per due tiri un cambio che, alla fine, non viene accettato. Il finale è sempre più vicino. Si chiama l’Abruzzo con il 9. Vanno via 15.000 euro. Per l’ultimo tiro si opta per il 2, dell’Umbria. Scivolano dalle dita 75.000 euro.

Ultimissima telefonata dello Squalo che ora cerca di ribaltare la situazione, definendo strana la partita. E lo fa facendo scegliere a Maya se vuole il cambio o l’offerta. Lei sceglie la seconda opzione. E stavolta vengono offerti 35.000 euro. E la concorrente innanzi a un’offerta così allettante non sa dire di no. Ora è il momento di scoprire che cosa conteneva il suo pacco, il 13, che lei non ha mai cambiato. Alla fine si scopre che aveva ragione il simpatico Thanat visto che c’erano 50mila euro.