Beautiful, la soap opera in onda ogni giorno su Canale 5, tornerà a girare in Italia, precisamente a Roma. La notizia è stata pubblicata da The Hollywood Reporter Roma.

Le riprese dureranno tre giorni, dal 15 al 17 maggio, e stando alle ultime indiscrezioni, si terranno in alcuni dei luoghi più caratteristici della Capitale come Piazza Navona, Piazza di Spagna, il Colosseo, il Gianicolo e altri ancora. Roma sarebbe stata scelta dal produttore e autore storico della soap, Bradley Bell, per il suo “efficace romanticismo”.

Gli attori della soap che saranno presenti sul set italiano saranno Katherine Kelly Lang, l’attrice che dal 1987 interpreta il ruolo di Brooke Logan, Thorsten Kaye, l’attore di origini tedesche che ha preso il posto di Ronn Moss nel 2012 nel ruolo di Ridge Forrester e poi Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester), Annika Noelle (Hope Logan), Scott Clifton (Liam Spencer), Matthew Atkinson (Thomas Forrester) e Lawrence Saint-Victor (Carter Walton).

Nella puntata in questione appariranno anche i doppiatori italiani della soap opera e altri volti noti italiani.

Beautiful in Italia: i precedenti

Non è la prima volta che il set di Beautiful si sposta in Italia per realizzare una serie di puntate ambientate nel nostro paese.

L’ultima volta risale a più di dieci anni fa, nel 2012, quando la soap opera realizzò dieci puntate ambientate in Puglia che andarono in onda in Italia circa dieci mesi dopo, nel 2013. Gli episodi in questione furono girati a Polignano a Mare, Savelletri e Alberobello, con la partecipazione di Luca Calvani nel ruolo di un prete.

La prima volta in assoluto, invece, fu nel 1997 quando la produzione di Beautiful si spostò a Cernobbio, sul Lago di Como. Una delle scene più famose di quel ciclo di puntate fu quella in cui Sally Spectra, interpretata da Darlene Conley, attrice scomparsa nel 2007, viene spinta in acqua da Stephanie Forrester, interpretata da Susan Flannery.

Nel 1999, invece, Beautiful realizzò la bellezza di 18 puntate in una settimana a Venezia. Le guest star italiane furono Enrico Papi e Rosita Celentano.

Nel 2002, infine, la soap opera di Canale 5 girò una serie di puntate a Portofino. In questo caso, fu Marina La Rosa, una delle protagoniste del primo Grande Fratello, a riuscire a ritagliarsi un piccolo ruolo.