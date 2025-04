Beautiful, due attori fuori dalla soap. Niente contratto per Matthew Atkinson e Joshua Hoffman

Gli affezionanti telespettatori di Beautiful dovranno fare i conti con una brutta notizia che riguarda due volti amati della soap più longeva della televisione. Si tratta ormai di una conferma che avrebbe anche generato delle proteste da parte del pubblico americano, il primo a ricevere la doccia fredda che riguarda l’addio di Matthew Atkinson, che veste i panni di Thomas e Joshua Hoffman, ossia RJ Forrester.

I due attori infatti, non faranno più parte della soap, conferma tristemente data con un’assenza improvvisa sia nella sigla, che nei titoli di coda dei recenti episodi andati in onda negli Stati Uniti sulla CBS. Quello che è evidente è che sia Atkinson che Hoffman hanno chiuso il contratto con la produzione.

La loro uscita di scena andrà a incidere molto anche sulle dinamiche delle trame che ruotano attorno alla famiglia di stilisti più famosa di Los Angeles, con nuove sorprese e colpi di scena, ma soprattutto con l’arrivo di due nuovi volti a prendere le redini di nuove storie e di nuovi risvolti.

Senza Thomas e RJ non sarà più la stessa cosa?

In quel di Beautiful si respira aria di grossi cambiamenti e non è la prima volta. La soap che continua a stare in piedi da ben 35 anni anni, di sostituzioni, o uscite drastiche di scena, a causa della morte dei personaggi o per la chiusura improvvisa dei contratti, ne ha dovute fare parecchie.

La sostituzione più eclatante per esempio è stata quella di Ridge Forrester, protagonista principale interpretato fin dal primo giorno da Ronn Moss fino al 2012 e dal 2013 ad oggi da Thorsten Kaye. E pensare che ci fu anche una partentesi in cui Moss fu sostituito temporaneamente da Lane Davies, nel 1992.

Cose che a Beautiful succedono, come succede che in tutti questi anni gli unici a rimanere fedeli ai propri personaggi, sono principalmente John McCook (Eric Forrester) e Katherine Kelly Lang (Brooke Logan): questi attori non sono mai stati sostituiti una volta e sarebbe davvero impossibile immaginarli diversamente.

Tuttavia il tempo va avanti ed evidentemente è arrivato il momento di fare uscire di scena due attori, anche se hanno conquistato il pubblico. Entrando proprio all’interno della storia della soap, sappiamo che RJ, dopo aver aiutato Eric Forrester e vissuto una storia complicata con Luna Nozawa, sparirà dalla scena. Il suo posto nella trama verrà preso da Will, figlio di Bill Spencer, che vivrà una nuova storia d’amore con Electra e diventerà bersaglio delle attenzioni di Luna.

Quanto a Thomas, nonostante alcuni fan sperassero in un suo ritorno (soprattutto per aiutare Hope, ora sola e disperata), tutto lascia pensare che non rivedremo il personaggio a breve, forse mai più. Peccato perchè Thomas è un personaggio carismatico che ha dato molto alle trame e per molti si tratta di una perdita pesante. Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulle motivazioni del suo allontanamento ma si presume che l’attore sia interessato ad altri progetti. Anche se Wikipedia viene segnato che la sua presenza in Beautiful va avanti fino al 2024 e il suo curriculum finisce (al momento) lì. Non vengono rilevate infatti altri coinvolgimenti lavorativi oltre questa data e al momento tutto rimane un mistero.

Anticipazioni americane di Beautiful

Intanto le trame di Beautiful proseguiranno con Brooke che potrebbe lasciare Los Angeles, con Daphne che potrebbe rivelarsi una “cattiva” e Liam che potrebbe addirittura morire. Insomma, il futuro della soap si preannuncia molto movimentato e imprevedibile.

Electra, nuovo personaggio, è una ragazza affascinante e ambiziosa che sta iniziando una storia d’amore con Will Spencer. È legata al mondo della moda e delle grandi famiglie di Los Angeles. Daphne, invece, è stata introdotta come un’alleata e amica di Hope, ma presto potrebbe rivelarsi una “bad girl”, pronta a tradire chiunque pur di raggiungere i suoi obiettivi.

Allora, Electra e Daphne sono già apparse nelle puntate americane di Beautiful e, seguendo il consueto ritardo tra la programmazione USA e quella italiana (di poco più di un anno), dovremmo vedere Electra e Daphne su Canale 5 nel 2026.E’ possibile però che Mediaset decida di accelerare leggermente la messa in onda estiva (come spesso succede) e quindi potremmo vederle molto prima.