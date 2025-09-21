Beautiful, anticipazioni americane: scoppia la passione tra Deke e Remy

Il mondo di Beautiful non smette mai di sorprendere i suoi fan. La soap opera più longeva della televisione, che da oltre tre decenni racconta amori impossibili, segreti e tradimenti, il 16 settembre nelle puntate americane ha introdotto un personaggio che ha tutte le chance di stravolgere gli equilibri già precari degli ultimi sviluppi. Si tratta di Deke, interpretato dal giovane Harrison Cone, già al centro di un acceso dibattito.

Il suo ingresso non è passato inosservato: bastano poche scene per trasformarlo in uno dei personaggi più chiacchierati della stagione. Ad accogliere Deke non è stato un Forrester, né un Logan, ma Remy Pryce, interpretato da Christian Weissmann. E cosa è successo poco dopo?

La relazione fra i due, svelata con una naturalezza sorprendente, ha segnato una svolta epocale per la soap: per la prima volta, Beautiful porta in scena una coppia gay maschile stabile, rompendo con una tradizione narrativa che per anni aveva evitato di affrontare apertamente tematiche LGBTQ+.

Un amore fuori dagli schemi

Gli spettatori americani hanno accolto con entusiasmo questo cambio di rotta, ma come sempre in casa Forrester e dintorni, nulla è destinato a filare liscio. Se Remy appare finalmente libero di vivere la propria identità, dopo una lunga fase di confusione e ossessioni sentimentali, Deke si mostra fin da subito come un personaggio complesso, dotato di un carattere deciso e pronto a difendere la sua relazione. Il primo banco di prova arriva quando Luna Nozawa entra improvvisamente nelle loro vite: la sua presenza nell’appartamento di Remy scatena la diffidenza di Deke, che non intende condividere lo spazio con chi considera una “criminale”. La scelta di Remy di allontanare Luna non solo rafforza il legame con Deke, ma prepara il terreno per una catena di conseguenze inaspettate.

Ma la vera sorpresa si cela nel cognome del nuovo arrivato: Sharpe. Un dettaglio che ha subito fatto scattare l’allarme tra i fan più attenti, convinti che il legame con Deacon Sharpe non sia una coincidenza. Le teorie si moltiplicano: c’è chi ipotizza che Deke sia in realtà Eric Sharpe, il figlio dimenticato di Deacon e Becky Moore, e chi invece lo immagina come suo figlio, quindi nipote di Deacon. In entrambi i casi, il collegamento con uno dei personaggi più controversi della soap apre scenari narrativi ricchi di potenziale.

Se davvero si trattasse del ritorno di Eric, saremmo di fronte a un clamoroso recupero dal passato: un bambino cresciuto tra inganni e lotte per la custodia, scomparso dalle scene per oltre un decennio e ora tornato con un’identità nuova. Se invece Deke fosse la generazione successiva, avremmo comunque l’occasione di esplorare un nuovo capitolo della complicata saga familiare degli Sharpe.

Ciò che è certo è che la relazione con Remy non sarà soltanto un dettaglio romantico, ma il motore di nuovi conflitti. Non si esclude infatti che Luna, ferita dall’allontanamento, possa elaborare un piano per vendicarsi, magari tentando di insinuarsi nella coppia. A complicare il quadro, restano i segreti di Deacon e il fragile equilibrio del suo matrimonio con Sheila, già minacciato dalle sue ombre passate.