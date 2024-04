Nuove anticipazioni di sabato 6 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 6 aprile (s33 ep. 111-112-113): Ridge è arrabbiato con Thomas

I dubbi di Taylor sull’amore di Ridge

Nel bel mezzo della cerimonia di matrimonio tra Taylor (Krista Allen) e Ridge (Thorsten Kaye), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si è sentita in dovere di svelare la verità a proposito della trappola di Thomas (Matthew Atkinson) ai danni di Brooke (Katherine Kelly Lang), scatenando l’ira del padre contro Thomas. Taylor spiega a Ridge di avergli taciuto la verità sulla telefonata ai servizi sociali perché lui le aveva garantito che l’avrebbe sposata per amore e non per allontanarsi da Brooke, ma il risentimento di Ridge sembra testimoniare il contrario. Quindi, ora, è Taylor a chiedergli se intenda ancora sposarla.

Sheila compra nuovi travestimenti

Brooke, ignara di quello che sta succedendo a casa di Eric (John McCook), è a casa con le sorelle che cercano di consolarla e Katie (Heather Tom) le rivela di avere un flirt con Carter (Lawrence Saint-Victor). Sheila (Kimberlin Brown), invece, ha comprato dei nuovi travestimenti e ha ricominciato ad uscire, nonostante gli avvertimenti di Deacon (Sean Kanan) che teme che lei lo coinvolga nei suoi loschi piani e, nel peggiore dei casi, si faccia arrestare, facendo finire in carcere anche lui.

