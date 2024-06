Nuove anticipazioni di mercoledì 5 giugno 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 5 giugno (s33 ep. 202): Sheila si introduce alla Forrester Creations

Taylor disperata dopo la visita di Sheila

Brooke (Katherine Kelly Lang), dopo aver chiacchierato con Deacon (Sean Kanan) al ristorante Il Giardino, va a trovare Taylor (Krista Allen). Brooke la trova disperata perché la visita di Sheila (Kimberlin Brown) l’ha gettata nel più totale sconforto. Sheila, infatti, ha fatto leva sui sensi di colpa di Taylor, paragonandosi a lei e dicendole di essere molti simili in quanto entrambe, in passato, hanno sparato ad una persona.

Sheila incontra Katie

Dopo aver fatto visita a Taylor, Sheila riesce ad introdursi alla Forrester Creations. Sheila incontra nuovamente Katie (Heather Tom) che ha appena saputo i dettagli del ricatto di Bill (Don Diamont). Sheila le ribadisce che ormai è lei la donna con la quale Bill ha scelto di stare insieme e che, quindi, tutti dovranno accettare la situazione.

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

