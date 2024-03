Nuove anticipazioni di lunedì 4 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45, subito dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale, trasmessa in oltre 100 paesi nel mondo e seguita da oltre 300 milioni di telespettatori.

Anticipazioni Beautiful del 4 marzo (s33 ep. 69): Liam geloso di Thomas

Un nuovo uomo nella vita di Katie

Katie (Heather Tom) si lascia sfuggire con le sorelle Brooke (Katherine Kelly Lang) e Donna (Jennifer Gareis) che potrebbe esserci un nuovo uomo nella sua vita. Katie, però, decide di non rivelare loro che si tratta di Carter (Lawrence Saint-Victor). Katie ha flirtato più volte con Carter che, dopo l’addio di Quinn (Rena Sofer), ha ricambiato volentieri le sue attenzioni.

Liam va a trovare Hope in ufficio

Liam (Scott Clifton), invece, porta Douglas (Joseph Samiri) a trovare Hope (Annika Noelle) in ufficio. Una volta entrato in ufficio, però, Liam trova Hope che sta facendo da modella a Thomas (Matthew Atkinson) e la situazione lo ingelosisce. Liam, parlando con Brooke, è convinto che Hope sia ormai soggiogata da Thomas.

