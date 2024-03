Nuove anticipazioni di domenica 31 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 31 marzo (s33 ep. 103-104-105): Steffy informa Taylor dell’inganno di Thomas

Tutto è pronto per il matrimonio di Ridge e Taylor

Grazie a Douglas (Joseph Samiri), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) capisce che Thomas (Matthew Atkinson) ha usato un altro dei suoi malefici stratagemmi ai danni di Brooke (Katherine Kelly Lang). A casa di Eric (John McCook), nel frattempo, tutti si stanno preparando per il matrimonio di Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen). Steffy, quindi, decide di raccontare tutto a Taylor ossia che è stato Thomas a chiamare gli assistenti sociali e non Brooke. Tutto questo mentre Ridge e gli invitati stanno aspettando che inizi la cerimonia nuziale.

Carter affronta Bill

Katie (Heather Tom) respinge le promesse d’amore di Bill (Don Dimont), ben sapendo che l’ex marito sta insistendo nel farle anche a Brooke. Carter (Lawrence Saint-Victor), che ha ascoltato le dichiarazioni d’amore di Bill ad entrambe le sorelle, lo affronta, affermando che Katie e la sua felicità lo riguardano personalmente.

