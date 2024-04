Nuove anticipazioni di mercoledì 3 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 3 aprile (s33 ep. 108): il matrimonio di Ridge e Taylor ha inizio

Brooke consolata dalla sua famiglia

A pochi istanti dal matrimonio di Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen), Brooke (Katherine Kelly Lang) viene consolata da Donna (Jennifer Gareis) e Katie (Heather Tom). A sorpresa, le tre sorelle ricevono anche la visita del padre Stephen (Patrick Duffy) e della sua nuova compagna Lucy (Linda Purl) che vengono immediatamente informati della decisione di Ridge di lasciarla per tornare con Taylor. Tutti fanno del loro meglio per sostenere Brooke in questo momento difficile della sua vita.

Carter pronto a celebrare il matrimonio

Carter (Lawrence Saint-Victor), dopo aver recuperato a casa di Brooke i gemelli da polso che Ridge ha ricevuto in regalo da Taylor e che vuole indossare durante il matrimonio, si appresta a celebrare la cerimonia nuziale che unirà per sempre le vite di Ridge e Taylor.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Foto di: BBL DISTRIBUTION