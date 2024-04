Nuove anticipazioni di mercoledì 24 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 24 aprile (s33 ep. 140): la guerra tra Brooke e Taylor è finita

Brooke racconta a Katie ciò che è successo

Al ritorno di Ridge (Thorsten Kaye) a Los Angeles da un viaggio nel quale avrebbe dovuto fare chiarezza sui propri sentimenti, Brooke (Katherine Kelly Lang) e Taylor (Krista Allen) hanno preso la decisione di non voler più sottostare alle sue indecisioni che hanno procurato loro solamente sofferenza. Le due donne, quindi, hanno festeggiato con una torta la loro inaspettata amicizia e hanno comunicato la novità anche a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Hope (Annika Noelle). Brooke decide di parlarne anche con sua sorella Katie (Heather Tom), reduce dall’ennesimo incontro con Bill (Don Diamont).

Brooke e Taylor non lotteranno più per Ridge

Brooke, quindi, svela a Katie che l’ascia di guerra con Taylor è stata definitivamente sotterrata, aggiungendo che nessuna delle due donne lotterà più per cercare di trattenere Ridge a sé.

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

