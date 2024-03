Nuove anticipazioni di sabato 23 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45, subito dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 23 marzo (s33 ep. 90-91-92): Thomas teme di essere scoperto

Il consiglio di Hope a Brooke

Hope (Annika Noelle) invita sua madre Brooke (Katherine Kelly Lang), inutilmente, ad avere un atteggiamento meno duro nei confronti di Thomas (Matthew Atkinson). Douglas (Joseph Samiri), invece, gioca con l’app che clona le voci. Donna (Jennifer Gareis) trova il gioco divertente e vuole aiutare il nipote a recuperare vecchie voci registrate ma Thomas la ferma in tempo e proibisce al figlio di continuare a usarla.

Anche Donna sospetta di Thomas

Mentre Thomas teme che si venga a scoprire che lui stesso ha contraffatto la voce di Brooke per fingere che sia stata lei a denunciarlo al Servizio Tutela Minori, Brooke continua a chiedersi cos’abbia spinto Ridge (Thorsten Kaye) a lasciarla. Donna le ricorda che l’ostilità verso Thomas è probabilmente la ragione dell’allontanamento del marito. Donna, inoltre, giustifica il comportamento ostile di Brooke nei confronti di Thomas dopo aver assistito lei stessa all’eccessiva reazione di Thomas verso Douglas per via di un’app sul cellulare.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

