Nuove anticipazioni di giovedì 21 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione.

Anticipazioni Beautiful del 21 marzo (s33 ep. 88): Steffy e Thomas festeggiano con Taylor

Brooke non si capacita della decisione di Ridge

Brooke (Katherine Kelly Lang) ha ricevuto da Carter (Lawrence Saint-Victor) i documenti per l’annullamento del matrimonio. Brooke continua a chiedere a Ridge (Thorsten Kaye) i motivi per i quali ha deciso di porre fine al loro matrimonio e di tornare insieme a Taylor (Krista Allen). Ridge, però, è irremovibile perché è all’oscuro delle manovre di Thomas (Matthew Atkinson) che ha ingannato il padre, facendogli credere che sia stata Brooke a chiamare i servizi sociali.

Taylor è perplessa

Dopo aver ricevuto la notizia riguardante la richiesta di annullamento del matrimonio, Steffy (Jaqueline MacInnes Wood) e Thomas festeggiano insieme alla madre Taylor la fine del matrimonio tra Ridge e Brooke. Taylor, però, è ancora un po’ perplessa perché è cosciente del fatto che Ridge sia ancora molto legato a Brooke.

