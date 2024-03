Nuove anticipazioni di mercoledì 20 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45, subito dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 20 marzo (s33 ep. 87): Brooke non vuole l’annullamento del matrimonio

Steffy e Thomas tranquillizzano Ridge

Dopo aver detto loro di sentirsi in colpa per essere la causa della sofferenza di Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Thomas (Matthew Atkinson) incoraggiano il padre a pensare solamente alla sua nuova vita insieme a Taylor (Krista Allen) e alla loro famiglia che si è finalmente riunita dopo tanto tempo.

Ridge non cambia idea sull’annullamento

Brooke cerca di convincere Ridge (Thorsten Kaye) a non chiederle l’annullamento del loro matrimonio, ma lui è irremovibile. Brooke pensa che Ridge sia ancora innamorato di lei mentre Ridge è ancora convinto che Brooke stia facendo finta di nulla riguardo la telefonata ai servizi sociale che è il motivo per il quale il loro matrimonio è giunto al termine. Entrambi non sanno che è stato Thomas a fare quella telefonata.

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

