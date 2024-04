Nuove anticipazioni di sabato 20 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 20 aprile (s33 ep. 131-132-133): Ridge e Taylor tornano a Los Angeles

Taylor incontra Brooke

Mentre Sheila (Kimberlin Brown) si ripromette di tornare una donna libera, Taylor (Krista Allen) è tornata a Los Angeles e con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ripensa a quello che è successo per colpa di Thomas (Matthew Atkinson), compresa l’interruzione improvvisa della cerimonia che avrebbe celebrato il suo tanto atteso matrimonio con Ridge (Thorsten Kaye). Taylor, successivamente, incontra Brooke (Katherine Kelly Lang).

Eric sprona Ridge a fare una scelta definitiva

Il colloquio tra Brooke e Taylor ha avvicinato le due donne. Nel frattempo, mentre è sulla via del ritorno, Ridge riceve una telefonata da Eric (John McCook) che lo sprona a fare una scelta definitiva tra le due donne che ama. Tornato dal viaggio in cui avrebbe dovuto fare chiarezza nei suoi sentimenti, Ridge incontra Brooke e Taylor e scopre da parte loro un singolare atteggiamento nei suoi confronti. Le due donne, infatti, non si comportano da rivali, ma hanno finalmente capito di essere unite da un identico passato di sofferenza.

