Anticipazioni Beautiful del 2 aprile (s33 ep. 107): Taylor non sa cosa fare con Ridge

Taylor ha paura di perdere la felicità

Dopo aver scoperto da Douglas (Joseph Samiri), il raggiro di Thomas (Matthew Atkinson) ai danni di Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ha informato sua madre Taylor (Krista Allen) che ora è combattuta tra due scelte: essere sincera e dire tutta la verità a Ridge (Thorsten Kaye), anche a costo anche di perdere la felicità che ha inseguito a lungo, oppure non dirgli nulla e sposarlo ugualmente.

Brooke viene consolata dalla sua famiglia

Brooke è profondamente ferita all’idea di Ridge abbia deciso così velocemente di sposare Taylor. Nonostante sia praticamente rassegnata, Brooke si dichiara ancora innamorata di Ridge e, per questo motivo, ha rifiutato la proposta di Bill (Don Diamont) di stare insieme a lui. In questo momento così difficile per lei, Brooke viene circondata dall’affetto delle sue sorelle e non solo.

