Beautiful, anticipazioni 19 marzo: Ridge si sente in colpa per Brooke

Nuove anticipazioni di martedì 19 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45, subito dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 19 marzo (s33 ep. 86): Ridge si sente in colpa per Brooke

Thomas nota che Ridge è turbato

Dopo aver festeggiato a lungo insieme ad Hope (Annika Noelle), Thomas (Matthew Atkinson) è ancora molto entusiasta per il successo che lui e Hope hanno ottenuto con la presentazione della nuova collezione della linea Hope for the Future. Thomas, però, ha notato che suo padre Ridge (Thorsten Kaye) sembra turbato da qualcosa.

Brooke non sa i motivi della decisione di Ridge

In effetti Ridge confida a lui e a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che lo addolora far soffrire Brooke (Katherine Kelly Lang), la quale continua a sostenere di non conoscere il motivo che l’ha spinto a lasciarla per tornare insieme a Taylor (Krista Allen). Ridge, non sapendo che è stato Thomas a ingannare Brooke, è convinto anche che Brooke stia fingendo di non conoscere il motivo della loro separazione.

Foto di: BBL DISTRIBUTION