Nuove anticipazioni di venerdì 19 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 20 APRILE 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful del 19 aprile (s33 ep. 130): Deacon cancella le prove su Sheila

Baker vuole una prova su Sheila

Dopo aver visto Sheila (Kimberlin Brown) e dopo averla riconosciuta dal dito mozzato del piede destro, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) hanno deciso di chiamare la polizia che, nel frattempo, ha riaperto le indagini dopo le ultime scoperte di Finn. Baker (Dan Martin), accorso a Il Giardino, però, vuole una prova concreta sul fatto che la persona vista da Steffy sia realmente Sheila e, per questo motivo, chiede a Deacon (Sean Kanan) di poter visionare le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza del ristorante.

Deacon finge un guasto tecnico all’impianto di videosorveglianza

Il momento in cui Steffy ha riconosciuto Sheila, dopo essere uscita dal bagno del ristorante, è stato effettivamente immortalato. Deacon, però, persuaso dalla stessa Sheila, decide di cancellare tutti i filmati e simulare un guasto tecnico.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.

Foto di: BBL DISTRIBUTION