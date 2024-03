Nuove anticipazioni di lunedì 18 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45, subito dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 18 marzo (s33 ep. 85): Liam si scusa con Hope

Liam e Hope parlano dopo la sfilata

Liam (Scott Clifton) riesce finalmente a parlare con Hope (Annika Noelle) dopo che quest’ultima ha festeggiato a lungo con Thomas (Matthew Atkinson) il successo della loro sfilata. Liam si scusa con sua moglie per non essere rimasto alla sfilata e ribadisce il suo impegno a starle vicino sempre, cercando di separare i sentimenti che prova verso Thomas da quelli che prova per lei.

Brooke riceve i documenti per la separazione

Carter (Lawrence Saint-Victor) consegna a Brooke (Katherine Kelly Lang) i documenti per l’annullamento del suo matrimonio con Ridge (Thorsten Kaye) e lei ne rimane sconvolta. Brooke, infatti, parlando con Bill (Don Diamont) che ha provato nuovamente a corteggiarla, gli ha detto di essere ancora innamorata di Ridge e di voler scoprire i motivi per i quali l’ha lasciata.

Foto di: BBL DISTRIBUTION