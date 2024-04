Ecco cosa succederà oggi a Beautiful, la soap opera di Canale 5, in onda oggi alle 13:45, che racconta le vicende della Forrester Creations.

Nuove anticipazioni di giovedì 18 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 18 aprile (s33 ep. 129): Steffy e Finn chiamano la polizia

Deacon contatta Sheila

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si è imbattuta in Sheila (Kimberlin Brown) all’interno de Il Giardino e le sono tornati in mente gli attimi di terrore vissuti durante la sparatoria nella quale Sheila ha ferito quasi mortalmente sia lei che Finn (Tanner Novlan). Dopo aver saputo ciò che è successo da Steffy, Deacon (Sean Kanan) si mette in contatto proprio con Sheila, con la scusa di recuperare le immagini delle telecamere di sicurezza del ristorante.

Tutti ripiombano nell’incubo Sheila

Steffy e Finn, dopo l’accaduto, stanno aspettando l’arrivo della polizia e sono sempre più risoluti a ritrovare Sheila per assicurarla una volta per tutte alla giustizia. Il fatto che ora Steffy abbia la certezza assoluta che Sheila sia ancora viva, dopo averla riconosciuta grazie al dito del piede destro mozzato, fa piombare nuovamente tutti in un incubo.

