Nuove anticipazioni di mercoledì 17 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 17 aprile (s33 ep. 128): Steffy informa Finn di aver visto Sheila

Steffy ha riconosciuto Sheila

A Il Giardino, dove Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si è recata insieme a Finn (Tanner Novlan) per tentare di superare il trauma legato alla sparatoria, Steffy rovescia accidentalmente un drink su una donna che si rivela essere Sheila (Kimberlin Brown). Nonostante la donna si sia camuffata, Steffy l’ha riconosciuta dal dito del piede destro mozzato. Sheila scappa e Steffy corre a raccontare tutto a Finn. I due informano anche Deacon (Sean Kanan) che, avendo aiutato Sheila a nascondersi per tutto questo tempo, finge di cadere dalle nuvole.

Hope è turbata dalla notizia su Sheila

Tutti alla Forrester Creations sanno, ormai, che Sheila potrebbe aver inscenato la propria morte. Hope (Annika Noelle) confessa a Liam (Scott Clifton) che la notizia, ancora non confermata, che Sheila sia ancora viva, la turba molto.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.

Foto di: BBL DISTRIBUTION