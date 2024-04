Nuove anticipazioni di martedì 16 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 16 aprile (s33 ep. 127): Steffy incontra Sheila

Steffy e Finn tornano sul luogo della sparatoria

Dopo essere andati da Deacon (Sean Kanan) per cercare informazioni su Sheila (Kimberlin Brown) e dopo aver informato la famiglia riguardo il fatto che Sheila potrebbe essere ancora viva e che abbia solo inscenato la sua morte per tutto questo tempo, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) decidono di tornare a mangiare a Il Giardino, per esorcizzare il trauma della sparatoria. Sheila, infatti, sparò ad entrambi in uno dei vicoli vicino al ristorante.

Steffy rovescia il drink su una donna…

Mentre si trova a Il Giardino insieme a Finn, Steffy si allontana dal tavolo per fare un telefonata. Mentre si trova nell’ingresso del bagno, Steffy rovescia accidentalmente il suo drink su una donna appena uscita dalla toilette. Steffy, dopo pochi secondi, riconosce la donna: si tratta proprio di Sheila.

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

