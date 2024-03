Nuove anticipazioni di venerdì 15 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45, subito dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 15 marzo (s33 ep. 81): Bill vuole stare insieme a Brooke

Il nuovo tentativo di Bill con Brooke

Bill (Don Diamont) ripete a Brooke (Katherine Kelly Lang) che se lei glielo permettesse, lui potrebbe renderla molto felice. Non è la prima volta che Bill dichiara il suo amore per Brooke dopo che quest’ultima è stata lasciata da Ridge (Ronn Moss), che è tornato insieme a Taylor (Krista Allen). Brooke, però, non ha smesso di pensare a Ridge.

I sentimenti di Thomas verso Hope

Thomas (Matthew Atkinson) e Hope (Annika Noelle) festeggiano insieme a Douglas (Joseph Samiri) l’enorme successo appena ottenuto con l’anteprima della nuova collezione della linea Hope for the Future. Gli antichi sentimenti che Thomas prova nei riguardi di Hope, però, stanno riemergendo prepotentemente e rischiano di minare gli attuali equilibri, con Hope che è convinta che Thomas sia una persona diversa rispetto al passato.

Foto di: BBL DISTRIBUTION