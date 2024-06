Nuove anticipazioni di martedì 11 giugno 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful dell’11 giugno (s33 ep. 211): Brooke trova delle pillole a casa di Taylor

Brooke vede Taylor addormentata profondamente

Dopo aver parlato con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), preoccupata perché sua madre le ha nuovamente manifestato la volontà di consegnarsi alla polizia per liberarla dal ricatto di Bill (Don Diamont), Brooke (Katherine Kelly Lang) va a trovare Taylor (Krista Allen). A casa di Taylor, Brooke trova un flacone di pillole nel soggiorno e la scopre addormentata profondamente.

Brooke invita Taylor a trasferirsi a casa sua

Dopo aver visto le pillole e dopo averla vista in un sonno profondo, Brooke teme che Taylor abbia preso una decisione drastica e si preoccupa molto. Subito dopo, chiarito il malinteso con Taylor, che aveva anche scritto una sorta di messaggio di addio su un diario, ribadendo il suo senso di colpa per aver sparato a Bill , Brooke invita Taylor a trasferirsi a casa sua.

