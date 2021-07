Torna questa sera, giovedì 29 luglio 2021, la terza puntata di Battiti Live. Cambio di palinsesto per il nuovo appuntamento del programma musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che, così, non si è scontrato con l’ultima puntata di Temptation Island, in onda martedì 27 luglio, su Canale 5.

Molti gli ospiti di questa serata: Purple Disco Machine, Giusy Ferreri, Bob Sinclar, Michele Bravi, Fred De Palma, Sottotono, Noemi, Carl Brave, Rocco Hunt, Ana Mena, Clementino, Nina Zilli, Ariete, Sophie and the Giants, Takagi & Ketra, Mr. Rain, Gaia, Lil. Jolie, Il Tre, J-One, Alvaro Soler, Aiello, Arisa, Mahmood, Ermal Meta ed Emma.

Anche questa sera, ci saranno alcuni dei protagonisti dei tormentoni dell’estate 2021. Ascolteremo “Shimmy Shimmy” di Giusy Ferreri con Takagi & Ketra, Michele Bravi insieme a Sophie and The Giants, Alvaro Soler, Mahmood e Noemi con Carl Brave nella deliziosa “Makumba”. Inoltre, altri artisti torneranno dal Festival di Sanremo: tra loro Arisa, Aiello, Ermal Meta e Gaia.

Come già notato nelle precedenti due puntate, per il secondo anno di seguito, la manifestazione musicale si svolgerà nella cornice del Castello Aragonese di Otranto, con altre 15 esibizioni che si terranno “on the road” in altrettante location della Puglia: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce. Ovviamente tutto questo è legato alle condizioni necessarie di sicurezza legate alla pandemia da Covid-19. Negli anni scorsi, infatti, i Battiti Live erano itineranti nei territori della Puglia. Per la seconda edizione di seguito, invece, la location resta fissa per tutte gli appuntamenti con alcune esibizioni registrate e trasmesse, in altri luoghi, durante le serate.

I Battiti Live sono stati registrati a fine giugno/inizio luglio con una diretta tv e radio su Radionorba. Poi, come ogni anno, la messa in onda su Italia 1 qualche settimana dopo.

Battiti Live in onda su Italia 1 fino al 2023

Ormai diventato una sorta di Festivalbar 2.0, i Battiti Live hanno ottenuto, anche quest’anno, un buon ascolto, premiato fin dalle prime puntate. E, in vista di questo riscontro quasi scontato, è stata già ufficializzato, nei mesi scorsi, il rinnovo di contratto tra Mediaset e Radio Norba. Hanno siglato la partnership fino all’estate 2023.

Quest’anno, Battiti Live va in onda in prima serata su Italia 1, con 5 appuntamenti e con una puntata che racchiude il “best of”.