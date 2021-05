Battiti Live: in onda su Mediaset fino all’estate 2023

Il Radionorba Vodafone Battiti Live, anche solo conosciuto come Battiti Live, l’evento musicale organizzato dal Gruppo Norba, in onda in diretta su Telenorba e Radio Norba Tv e in differita su Italia 1, piano piano, è riuscito a prendere il posto del mitico Festivalbar per quanto riguarda i tradizionali appuntamenti televisivi e musicali estivi.

L’evento, che si tiene in varie piazze della Puglia e anche della Basilicata, negli ultimi anni, ha regolarmente ospitato tutti i protagonisti dell’estate musicale caratterizzata dai tipici tormentoni.

Battiti Live, sempre condotto da Alan Palmieri, direttore artistico dell’evento, dal 2017 in poi, vede la presenza fissa, nel ruolo di co-conduttrice, di Elisabetta Gregoraci.

Per quanto riguarda l’edizione dell’anno scorso, l’evento è riuscito ad andare regolarmente in onda, nonostante la pandemia di COVID-19.

L’estate si avvicina e per gli affezionati del Battiti Live, c’è un’ottima notizia.

Mediaset e Radio Norba, infatti, hanno siglato il rinnovo della partnership fino all’estate 2023. Battiti Live andrà in onda in prima serata su Italia 1, quindi, per le prossime tre estati.

Anche l’edizione 2021 sarà composta da 5 appuntamenti e da una puntata con il “best of”.

Il format di quest’anno, per evidenti ragioni legate all’emergenza sanitaria, resterà il medesimo della scorsa edizione: un unico palco principale, ad Otranto, con posti limitati, e performance “on the road” da altre 15 località, tre per ogni puntata.

La coppia Alan Palmieri/Elisabetta Gregoraci è stata confermata anche per quest’edizione che andrà in onda a partire dal 25 giugno, in diretta, su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. L’appuntamento sulle reti Mediaset, Italia 1, Mediaset Extra ed Italia 2, invece, è verso la metà di luglio.

Da oggi, partirà la programmazione del nuovo promo con il quale verrà svelato anche il nuovo logo della manifestazione.

Marco Montrone, presidente di Radio Norba, ha commentato l’accordo con le seguenti dichiarazioni: