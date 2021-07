Battiti Live torna questa sera, 20 luglio 2021, in prima serata su Italia 1, con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci alla conduzione. La prima puntata, andata in onda una settimana fa, ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico, battuto solamente dallo speciale “Carramba che sorpresa”, in onda su Rai Uno. E questa sera, il secondo appuntamento in tv con un parterre di artisti che si conferma protagonista dei recenti mesi e dell’estate 2021.

Ecco i nomi dei cantanti che si esibiranno questa sera: Fedez, Orietta Berti, J-Ax, Jake La Furia, Aka 7even, Francesca Michielin, Fred De Palma, Sottotono, Gigi d’Alessio, Gaia, Annalisa, Federico Rossi, La rappresentante di lista, Gio Evan, Boro Boro, Cara, Alessandra Amoroso, Dotan, Shade, Ermal Meta, Jasmine, Tancredi, Shiva, Irama, Malika Ayane, Boomdabash, Baby K, Pinguini Tattici Nucleari.

Per il secondo anno consecutivo per questioni di sicurezza legate al Covid-19, la manifestazione musicale si svolge nella cornice del Castello Aragonese di Otranto, con altre 15 esibizioni che si terranno “on the road” in altrettante location della Puglia: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Sul palco dei Battiti Live 2021, potremo ascoltare Fedez e Orietta Berti con il tormentone “Mille”, da cinque settimane in vetta nella classifica dei singoli più venduti in Italia. Poi spazio a protagonisti di Sanremo 2021 come Francesca Michielin (che duetterà con Fedez in “Chiamami per nome”, Ermal Meta (che si è classificato al terzo posto nella finale) Irama (che ha partecipato con un video registrato durante la gara, per noti motivi) e La rappresentante di Lista.

Presenti anche Baby K e i Boomdabash, usciti da poche settimane con “Mohicani“, una delle hit estive attualmente in rotazione radiofonica.

La seconda puntata dei Battiti Live era stata trasmessa, per la prima volta, in diretta, su Radionorba il 27 giugno scorso.