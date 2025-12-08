Barbara Palombelli: età, dove vive, la laure, marito Rutelli e figli. Tutto sulla conduttrice di Forum

Nata a Roma il 19 ottobre 1953, ha costruito un percorso professionale ricco di esperienze e successi. Cosa sappiamo di lei?

La carriera di Barbara Palombelli prende il via negli anni ’70, dopo aver conseguito la laurea in Lettere moderne con una tesi in Antropologia culturale. Il suo debutto nel mondo del giornalismo avviene nel 1979, quando inizia a collaborare con il settimanale L’Europeo. Da lì, il suo percorso professionale prende forma: nel 1984 entra a far parte de Il Giornale, per poi passare dal 1986 al 1988 come vice caporedattore della rivista Panorama. La sua esperienza nel giornalismo si consolida anche con il suo lavoro come inviata speciale per Il Corriere della Sera e come editorialista per La Repubblica e Il Corriere della Sera.

Parallelamente alla carriera giornalistica, Barbara Palombelli inizia a farsi strada anche nel mondo della televisione, dove il suo talento come conduttrice si afferma già dal 1987, con la sua partecipazione al programma Domenica In. La sua carriera televisiva si sviluppa rapidamente: nel 1988 è tra i protagonisti di Samarcanda su Rai 3, mentre nel 1992 conduce Italiani. La sua capacità di trattare temi di attualità con uno stile sobrio e al contempo accattivante la porta a ricoprire ruoli di crescente rilevanza, con la conduzione di programmi come Se telefonando (1998-2000) e Apparecchiando.

Nel 2003 approda su LA7 con Otto e mezzo, un programma che la consacra come una delle voci più autorevoli del panorama televisivo. Nonostante il suo legame con Rai e LA7, Barbara non manca di sperimentare anche con Mediaset, dove ricopre ruoli di spicco in TG5, Matrix e Pomeriggio Cinque.

Dal 2013, la carriera televisiva di Barbara subisce una svolta importante con la conduzione di Forum, uno dei programmi di punta di Canale 5. La sua capacità di guidare le dinamiche del programma, affrontando tematiche legali e sociali, le permette di consolidarsi come una figura di riferimento nella televisione italiana. Parallelamente, dal 2018 conduce anche Stasera Italia su Rete 4, mostrando ancora una volta la sua versatilità nel saper trattare con competenza e sensibilità argomenti di attualità.

Barbara Palombelli oltre il lavoro

Nata e cresciuta a Roma, Barbara ha una vita privata altrettanto solida e riservata. Nel 1982 sposa Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma e politico di spicco, con il quale condivide una vita di coppia longeva e discreta. La famiglia Palombelli-Rutelli ha scelto una cerimonia civile per le nozze, con un rito che ha posto l’accento sulla loro volontà di mantenere una certa privacy. Nel 1995, Barbara e Francesco rinnovano le promesse in chiesa, consolidando un legame che dura da oltre 40 anni.

Il desiderio di una famiglia numerosa porta i coniugi ad adottare tre figli: Serena (nota per la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2019), Francisco e Monica. Inoltre, Barbara è diventata nonna di Bryan e Carlo Stefano, un aspetto della sua vita che le sta particolarmente a cuore.

Barbara Palombelli ha dichiarato di aver iniziato a praticare sport solo verso i quarant’anni, ma da allora ha fatto della sua routine fisica una parte essenziale della sua vita quotidiana. Non mancano le sedute di yoga, che le permettono di rilassarsi e sciogliere le tensioni, e le sessioni di cyclette, che le consentono di mantenere il corpo in forma.